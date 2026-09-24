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INE analiza cambio a gris para reforzar imagen de neutralidad

La Junta General Ejecutiva del INE evaluará el cambio de imagen este jueves 24 de septiembre.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 09:04 p.m.
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INE analiza cambio a gris para reforzar imagen de neutralidad
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      Apenas dos semanas después de abandonar el histórico rosa cívico y adoptar el lila como parte de su nueva identidad institucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) alista un nuevo cambio de imagen: ahora busca que el gris sea el color predominante en su comunicación institucional, luego de las críticas que recibió por el parecido de los tonos lila con los del gobierno de la Ciudad de México.

      Junta General Ejecutiva del INE evaluará cambio de imagen

      El proyecto será sometido a consideración de la Junta General Ejecutiva del INE este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas. En su sesión extraordinaria urgente, el órgano deberá determinar si aprueba la nueva modificación.

      De acuerdo con el proyecto difundido este jueves, el gris, en sus distintas tonalidades, pasaría a ser el color predominante de la identidad gráfica del Instituto, bajo el argumento de reforzar los principios de neutralidad e imparcialidad que corresponden a la autoridad electoral.

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      Antecedentes y defensa de la paleta anterior

      La nueva paleta conservaría además los colores beige, blanco y negro, previamente contemplados dentro de la identidad institucional.

      El cambio ocurre apenas 15 días después de que la Junta General Ejecutiva aprobara, el pasado 9 de septiembre, el nuevo Manual de Identidad Institucional, mediante el acuerdo INE/JGE169/2026, con el que el Instituto dejó atrás el rosa mexicano y adoptó una paleta en la que predominaba el lila.

      Aquella modificación generó cuestionamientos debido a las similitudes del lila con colores utilizados por otras instituciones y actores políticos. En entrevista el 11 de septiembre, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió la nueva paleta y explicó que incluía lila, azul marino, gris, beige y blanco.

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