Instituto Mora celebra 45 años con ceremonia y exposición

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Con la presencia de su comunidad académica, egresados, usuarios, vecinos de la zona e invitados de diversas instituciones académicas y gubernamentales, este jueves se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del 45 aniversario del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Instituto Mora 45 años: trayectoria y comunidad

Para la doctora Gabriela Sánchez, su directora general, "se conmemora una trayectoria institucional sólida, congruente y dinámica" que nos ha permitido contar con gran reconocimiento en el ámbito nacional e internacional. Pero, ante todo, celebramos haber construido una comunidad de aprendizaje, generación y divulgación del conocimiento".

Recordó que el origen del Instituto Mora está en un proyecto bibliográfico que surgió en el sexenio presidencial de Luis Echeverría Álvarez y que llevó por nombre 'Bibliotecas Mexicanas'.

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"En los años del gobierno del presidente José López Portillo, Fernando Solana, en ese entonces secretario de Educación, se acercó al distinguido historiador don Ernesto de la Torre Villar, quien recién dejaba la dirección de la Biblioteca Nacional, para echar a andar un proyecto en el que se hiciera acopio de fondos bibliográficos estatales albergados en esa secretaría a fin de incrementarlos a lo largo del tiempo de manera que fueran útiles para la investigación y la docencia. Esa fue nuestra encomienda", dijo Gabriela Sánchez.

Crecimiento académico y expansión de programas

Al respecto, la doctora Diana Guillén, una investigadora con amplia trayectoria en el Instituto Mora, recordó que cuando se integró a su plantilla de investigadores, tanto ella como varias de sus colegas tenían poco de haberse titulado como licenciadas.

En ese momento, añadió, tanto las instalaciones del instituto como sus investigaciones se encontraban en "obra negra", por lo que le llena de orgullo ver que en este lapso se pasó de dos maestrías a una licenciatura (Historia), cuatro maestrías (Sociología Política, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Estudios Regionales e Historia Moderna y Contemporánea) y dos doctorados (Historia Moderna y Contemporánea y Estudios del Desarrollo. Problemas y Perspectivas Latinoamericanas); mientras que sus 4 investigadores se convirtieron en 65.

Asimismo, se inauguró la exposición "Instituto Mora. 45 años entre historia y memoria (1981-2026)" que, en el salón 5 de la Sede Poussin (Calle Poussin 45) muestra los inicios y crecimiento del instituto, mientras que en la barda perimetral puede apreciarse la actualidad del centro educativo.