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Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre Vicente en festival Arre

La lluvia obligó a una pausa momentánea en el festival Arre, pero los artistas continuaron con sus presentaciones sin retrasos.

Por AP

Septiembre 07, 2026 05:56 p.m.
A
Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre Vicente en festival Arre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El concierto estelar de Alejandro Fernández el domingo por la noche en el festival Arre estuvo lleno de amor por su fallecido padre Vicente Fernández al interpretar varias canciones de su repertorio y dedicarle otras.

Fernández recordó que este año se cumplirá el quinto aniversario luctuoso de don Vicente, fallecido el 12 de diciembre de 2021, y al hacerlo le dedicó la nostálgica “Nube viajera” de Jorge Massías, popularizada por El Potrillo en la década de 1990. Fernández también se dio el gusto con éxitos de su padre como “El rey”, “Estos celos”, “De qué manera te olvido” y “Volver, volver”.

“No hay mejor manera de celebrar la vida y el legado del señor Vicente Fernández que cantando sus canciones”, dijo Alejandro Fernández.

Edén Muñoz acompaña a Alejandro Fernández en el festival Arre

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En su concierto en la Arre Pepsi Black tuvo como invitado a Edén Muñoz, con quien interpretó “Decepciones”, su tema en conjunto de 2020. Luego Muñoz pidió una canción más y así llegó “No”, una de las clásicas de su anfitrión, compuesta por Armando Manzanero.

En la presentación de Fernández, como en el resto del día, hubo mucha lluvia; su traje de charro se mojó y la pista estaba encharcada. A pesar de esto, se caminó varias veces por la pasarela para estar más cerca del público.

“Agradecerles de verdad que, a pesar del diluvio que hubo, se quedaron para compartir esta noche”, dijo. “Se lo vamos a compensar, de verdad, con el corazón… vamos a cantar con el alma y a celebrar juntos la música más hermosa de todo el planeta, que es la música regional mexicana”.

Lluvia provoca pausa momentánea en festival Arre pero no afecta horarios

Otros de los éxitos de Fernández que sonaron durante su concierto fueron “Me dediqué a perderte”, “Estuve” y “Como quien pierde una estrella”. También incluyó su colaboración con Carín León “Me está doliendo”.

Horas antes, cuando la lluvia era una tormenta declarada, el festival tuvo que interrumpir momentáneamente sus actividades. Los conciertos se pararon alrededor de las 5 de la tarde y se reanudaron casi una hora después, pero no hubo retrasos de horario y terminó a la 1.10 de la madrugada como estaba pautado con la presentación de los Tucanes de Tijuana, que hicieron bailar a la gente con “El Tucanazo” y “La Chona”.

La Sonora Dinamita, Mi Banda El Mexicano, Víctor Mendivil y Marcos Villalobos fueron otros de los artistas que destacaron durante la segunda jornada del festival que reunió a cerca de 36,000 asistentes para el cierre de su cuarta edición en la Ciudad de México tras su paso por Monterrey y dos ediciones iniciales en la capital.

El sábado fue el turno de Banda MS, Grupo Cañaveral, Gabito Ballesteros y Eslabón Armado.

“Está muy padre, la verdad, porque es un género que predomina todavía mucho en México; es importante que siga vivo porque es parte de nuestra cultura”, dijo Ulises Chino, de 28 años e ingeniero en computación, en su segunda visita al Arre, con un impermeable con el logotipo de Batman. “Sí estuvo muy pesada la lluvia, estuvimos ahí resguardados en una carpita, pero ya nada más se calmó, salimos para seguir escuchando”.

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