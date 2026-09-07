¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Champions League?
El Paris Saint-Germain defiende su título y aspira a un histórico tricampeonato en Europa.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para que comience una nueva edición de la UEFA Champions League.
Esta semana, volverá a rodar el balón en los mejores estadios de futbol de Europa.
Calendario y transmisión de la jornada 1 de Champions League 2026
La Temporada 2026-27 se pondrá en marcha este martes 8 de septiembre.
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La Jornada 1 de la Liga de Campeones concluirá el jueves 10, es decir, se jugarán seis partidos por día.
El Paris Saint-Germain se presenta en la edición número 72 del torneo más importante de clubes del viejo continente como el actual monarca.
El PSG tratará de conquistar el tricampeonato para lograr la hazaña que sólo el Real Madrid ha podido conseguir.
Principales contendientes y partidos destacados
Sin embargo, equipos como el merengue, el Arsenal, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Manchester City y el Liverpool serán sus principales contendientes por la Orejona.
¿Cuándo y dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 1 de la Champions League?
AEK Atenas vs LASK
· Fecha: Martes 8 de septiembre
· Hora: 10:45
· Estadio: Opap Arena
· Transmisión: FOX One
Club Brujas vs Aston Villa
· Fecha: Martes 8 de septiembre
· Hora: 10:45
· Estadio: Jan Breydelstadion
· Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
Real Madrid vs Inter de Milán
· Fecha: Martes 8 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Santiago Bernabéu
· Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
Borussia Dortmund vs Villarreal
· Fecha: Martes 8 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Signal Iduna Park
· Transmisión: Space/HBO Max
FC Porto vs Manchester City
· Fecha: Martes 8 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Do Dragao
· Transmisión: FOX One
LOSC Lille vs Real Betis
· Fecha: Martes 8 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Pierre-Mauroy
· Transmisión: FOX One/FOX
Barcelona vs Feyenoord
· Fecha: Miércoles 9 de septiembre
· Hora: 10:45
· Estadio: Spotify Camp Nou
· Transmisión: FOX One
Stuttgart vs Viking FK
· Fecha: Miércoles 9 de septiembre
· Hora: 10:45
· Estadio: MHPArena
· Transmisión: FOX One
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
· Fecha: Miércoles 9 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Parque de los Príncipes
· Transmisión: FOX One/FOX
Napoli vs Arsenal
· Fecha: Miércoles 9 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Diego Armando Maradona
· Transmisión: HBO Max
Liverpool vs Atlético de Madrid
· Fecha: Miércoles 9 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Anfield
· Transmisión: FOX One
Sporting de Lisboa vs Galatasaray
· Fecha: Miércoles 9 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: José Alvalade
· Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
· Fecha: Jueves 10 de septiembre
· Hora: 10:45
· Estadio: Philips Stadion
· Transmisión: FOX One
Fenerbahce vs Roma
· Fecha: Jueves 10 de septiembre
· Hora: 10:45
· Estadio: Chobani Stadyumu
· Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
Manchester United vs Sabah FK
· Fecha: Jueves 10 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Old Trafford
· Transmisión: TNT/HBO Max/TNT Sports
Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
· Fecha: Jueves 10 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Old Trafford
· Transmisión: FOX One
Slavia Praga vs Lens
· Fecha: Jueves 10 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Eden Arena
· Transmisión: FOX One/FOX
Como 1907 vs RB Leipzig
· Fecha: Jueves 10 de septiembre
· Hora: 13:00
· Estadio: Giuseppe Sinigaglia
· Transmisión: HBO Max/Space
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