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UAEM retira Derecho Agrario de su plan de estudios

Un diplomado intensivo y futura especialidad buscan cubrir la escasez de litigantes en materia agraria en Morelos.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 05:47 p.m.
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UAEM retira Derecho Agrario de su plan de estudios
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      CUERNAVACA, Mor., septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La eliminación de la materia de Derecho Agrario del plan de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), detonó una crisis de especialistas en la entidad, donde más del 70 por ciento del territorio se rige bajo régimen ejidal y comunal.

      UAEM elimina Derecho Agrario y provoca déficit de especialistas

      La sustitución de la materia por "Derecho Agroalimentario" en 2020 provocó un déficit de litigantes capacitados para desahogar litigios en los 232 núcleos agrarios distribuidos en la entidad, afirmó el director de la Facultad de Derecho de la UAEM, Ricardo Tapia Vega.

      Tapia consideró necesario recuperar la materia dentro de la formación obligatoria de los futuros abogados, particularmente porque más del 70 por ciento de la tierra en Morelos se encuentra bajo régimen agrario, mientras que a nivel nacional representa más del 50 por ciento del territorio.

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      Propuesta para reincorporar Derecho Agrario en UAEM

      Adelantó que la Facultad de Derecho buscará que su Consejo Técnico presente ante el Consejo Universitario una propuesta para modificar el plan de estudios y reincorporar el Derecho Agrario como materia curricular, y no únicamente como asignatura optativa.

      Para mitigar el desabasto de especialistas, la UAEM y la Asociación de Abogados Agraristas del Estado de Morelos lanzarán este 18 de septiembre un diplomado intensivo que sirva como antesala para la creación de una nueva especialidad en la materia.

      En conferencia de prensa, representantes del sector reconocieron que existe un problema de falta de preparación especializada y aunque varios abogados acuden a los tribunales agrarios, esto no garantiza que cuenten con los conocimientos necesarios para litigar en esta materia.

      Katia Isabel Herrera, representante de la Procuraduría Agraria en Morelos, advirtió que la capacidad institucional resulta insuficiente frente a la demanda.

      Explicó que en los dos Tribunales Agrarios que atienden al estado únicamente existen dos abogados agrarios de oficio en cada uno, lo que genera una importante saturación de asuntos.

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