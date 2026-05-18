Alexis Ayala revela posible causa de su ruptura con Cinthia Aparicio

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El actor

habla de su esposa,

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Aparicio, de la cual estáy, expresa que, la joven actriz tenía muchosque no empataban con su plan de vida, pues a pesar del gran amor que los unió, el actor de telenovelas expresó que, objetivos como el de tener, es algo a lo que él ya no puede aspirar.Enen el aeropuerto de la Ciudad de México, Ayala comentó a medios de comunicación que se encuentra bien y con elsu vida, pese a la separación deafirmando que, mientras tenga salud y el impetú de disfrutar de su existencia, apostará por volver a creer en el amor."¿Por qué no voy a querer caminar de alguien de la mano mañana?, tengo vida por delante, soy un hombre de, con una, como la tenemos todos en la cabeza, nos sentimos jóvenes, si tienes salud, ¿no vas a querer seguir viviendo y trabajando?, yo", expresó.Y, así como desea que la vida le dé, tiene el anhelo de quepueda realizarse en todos los aspectos, aun cuando eso suponga que lo haga con otra persona y lejos de él, pues indicó que, cuando hablaron de lasque ella tenía, Alexis le expresó que no podría ajustarse a sus aspiraciones."Hay sueños grandes que vienen, en los que yo ya no puedo compartir, yo no puedo compartir que tengamos, yo no puedo compartir otras cosas, se plantearon muchas cosas, en las que tiene que haberde mi parte, de decir en qué podía y que no podía, ella no está mal, ella, tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante, merece todo mi, lo va a tener siempre".También reconoció que, cuando la relación comenzó y era consciente de laque existía entre ellos, para él fue mayor elque experimentó que, los problemas que podrían desencadenarse después, quedaron en segundo plano para él."Yo me compré esa película porque yo enloquecí con ella y, de alguna manera, el amor que tengo por ella está volteado a otro lado, pero no se me acabó el amor, como tampoco me dejó de gustar, como tampoco la dejo de admirar, de aplaudir, de ver que ha luchado y está haciendo cosas y logrará llegar muy lejos".