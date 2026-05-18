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Liga MX | Definen fechas y horarios de la final Cruz Azul vs. Pumas

Los juegos serán jueves y domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes y en el Olímpico Universitario

Por El Universal

Mayo 18, 2026 01:32 p.m.
A
Liga MX | Definen fechas y horarios de la final Cruz Azul vs. Pumas

Los Pumas y el Cruz Azul definirán al campeón del futbol mexicano el próximo domingo 24 de mayo sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.
Los del Pedregal y los de La Noria se enfrentarán por el título del Clausura 2026 luego de haber eliminado al Pachuca y a las Chivas en las semifinales.
El equipo de Efraín Juárez clasificó a la disputa por el trofeo tras empatar en el marcador global (1-1) con los Tuzos.
Logró sacar ventaja de la posición en la tabla y avanzó, gracias que fue superlíder, mientras que la escuadra hidalguense fue cuarta.
Por su parte, Joel Huiqui y sus dirigidos superaron al Rebaño con un 3-4 global. Empató en la ida y ganó en el juego de vuelta.
De esta manera, la escuadra celeste dejó a sus dos rivales tapatíos fuera de la Liguilla.
Ahora, los Pumas y el Cruz Azul se verán las caras por el título del futbol mexicano.
Definidos días y horarios de la final:
- Ida
- Cruz Azul vs Pumas
Fecha: Jueves 21
Hora: 20:00
Estadio: Ciudad de los Deportes
- Vuelta
- Pumas vs Cruz Azul
Fecha: Domingo 24
Hora: 19:00
Estadio: Olímpico Universitario

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