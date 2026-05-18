Liga MX | Definen fechas y horarios de la final Cruz Azul vs. Pumas

Los Pumas y el Cruz Azul definirán al campeón del futbol mexicano el próximo domingo 24 de mayo sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Los del Pedregal y los de La Noria se enfrentarán por el título del Clausura 2026 luego de haber eliminado al Pachuca y a las Chivas en las semifinales.

El equipo de Efraín Juárez clasificó a la disputa por el trofeo tras empatar en el marcador global (1-1) con los Tuzos.

Logró sacar ventaja de la posición en la tabla y avanzó, gracias que fue superlíder, mientras que la escuadra hidalguense fue cuarta.

Por su parte, Joel Huiqui y sus dirigidos superaron al Rebaño con un 3-4 global. Empató en la ida y ganó en el juego de vuelta.

De esta manera, la escuadra celeste dejó a sus dos rivales tapatíos fuera de la Liguilla.

Ahora, los Pumas y el Cruz Azul se verán las caras por el título del futbol mexicano.

Definidos días y horarios de la final:

- Ida

- Cruz Azul vs Pumas

Fecha: Jueves 21

Hora: 20:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

- Vuelta

- Pumas vs Cruz Azul

Fecha: Domingo 24

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario