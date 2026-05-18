Paris Hilton cierra con éxito el Tecate Emblema

CIUDAD DE

, mayo 18 (EL UNIVERSAL).-

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fue la encargada de cerrar el Tecate Emblema 2026 con un concierto que, genuinamente, parecía el after de la fiesta que se acababa de vivir con las presentaciones de Gloria Trevi y Kenia Os.La estadounidense llegó alcon unque complació a todos los gustos, pese a lade gente que se dio por la hora en la que inició, las 00:30.Además de que muchos de los 46 mil que asistieron al festival comenzaron a retirarse tras el show de Kenia Os, aunque esto no impidió elen todo momento.Paris se dijo emocionada y agradecida de estar en elen el final de un, pues compartió que había llegado de su cuidad hace sólo unas horas."Vengopara", explicó.Un escenario adornado con una consola, que variaba entre el rosa y el negro y una laptop adornada con pedrería azul fue suficiente para que sus beats pusieran a moverse hasta al más cansado de la noche.La variedad que lapresentó cumplió con creces para tener al menos unade los miles que todavía se encontraban en el recinto.Desde "" hasta "Pepa", pasando por "" fue el catálogo que Hilton mostró entre lasy llamas que iluminaban la madrugada., sé que les gusta la fiesta, los amo, estoy muy feliz de estar aquí, Te amo", dijo en una mezcla de español e inglés que causó un grito en el público.Con un, que combinaba a la perfección con su computadora y los accesorios,y audífonos del mismo tono, fue que durante pocomantuvo cautivos a sus seguidores.Con esto terminó ladelde la Ciudad de, que veía como la gente que resistió hasta las 2:00 de la mañana se retiraba con cansancio en los ojos pero una sonrisa en el rostro.