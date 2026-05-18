ROMA, Italia, mayo 18 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- Ocho ministros, la gobernadora del Banco Central Elvira Nabiullina, directores de empresas estatales, presidentes de bancos y ejecutivos de grupos industriales: es una delegación muy amplia la que

encabezará en Pekín, donde el miércoles se reunirá con el presidente Xi Jinping.

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El objetivo, subrayó el, es seguir desarrollando la "privilegiada" entre, apenas pocos días después de la visita a la capital china del presidente estadounidense Donald Trump, que concluyó con resultados inciertos."La fuerza impulsora de la" entre Pekín y Moscú es "el sector energético", destacó el asesor presidencial ruso, al anunciar quey Xi discutirán "en detalle" el proyectoSe trata de unque deberá conectar los yacimientos decon el norte de China, garantizando a Pekín el suministro dede metros cúbicos de gas al año. Esta infraestructura se sumaría al, operativo desdey capaz de transportar hastade metros cúbicos.Estas obras son casi un monumento al cambio dey a las nuevas rutas orientales de, después de lasimpuestas a Moscú tras el ataque a Ucrania en 2022.No solo eso., subrayó Ushakov, "sigue manteniendo su papel de" de, incluso en medio de la tormenta que afecta a los mercados a partir del ataque israelí-estadounidense contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.Mientras tanto, en un intento por "estabilizar el mercado", el secretario del Tesoro de Estados Unidos,, anunció que EE. UU. decidió extender por otros 30 días lasobre el, permitiendo la entrega del petróleo ya cargado en buques tanque y bloqueado en el mar.La caída de los precios del petróleo el año pasado, antes del aumento provocado por el conflicto en el golfo Pérsico, y la fuerte disminución de las ventas de automóviles chinos enllevaron a una contracción del 6,9 % en eldurante 2025, que descendió ade dólares, según las aduanas chinas.Aun así, se trata de laregistrada en, después de los niveles récord de 2024, y el comercio sigue siendo el pilar central de las relaciones bilaterales.Sin embargo, en ladel miércoles no podrán ignorarse los actuales. Difícilmenterenuncie a hacer oír la voz desobre las grandes crisis globales, buscando el respaldo chino.y Xi probablemente también discutirán el, respecto del cual Pekín siempre ha pedido negociaciones para alcanzar la paz, presentándose como neutral y evitando condenar abiertamente a Moscú por el ataque de 2022.El portavoz de, subrayó que actualmente "elestá en pausa", aunqueespera que Estados Unidos "continúe sus", interrumpidos debido a la intervención de Washington en Medio Oriente.