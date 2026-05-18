Sheinbaum revisará descuentos en pensiones de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

se comprometió a

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que de manera injusta se estén aplicando a algunos jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la aplicación de lapara eliminar las llamadas "".En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal recordó que esta reforma establece que ninguna pensión puede ser mayor a laque reciba la Presidenta de la República, es decir, arriba de 70 mil pesos al mes.La Mandataria federal indicó que pidió una lade la cantidad de pensionados se les está aplicando esta, y señaló que si hay algún error se corregirá."Estamos haciendo una, me han visto en las giras que hemos tenido. Recuerden que hicimos unque establece que una pensión no puede ser mayor de lade la Presidenta y estamos revisando de acuerdo con lo que nos dicen"."Pedí a CFE y a Pemex principalmente a cuánta gente se le disminuyó y cuánto se le disminuyó de sus pensiones, pero no se recortó a menos de 70 mil y en todo caso se revisaría. Tiene que ser lo que dice la Constitución, si hay algún error se tiene que corregir y de todas maneras se va a revisar".