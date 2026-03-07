Alondra de la Parra reacciona a declaraciones de Chalamet

"Querido Timothée Chalamet, gracias por darnos a todos (a la comunidad artística) la oportunidad de compartir que hemos estado vivos y seguiremos vivos. ¡En un mundo donde lo que hacemos nunca ha importado tanto!", escribió Alondra de la Parra en su cuenta de Instagram. La directora de orquesta mexicana convirtió los comentarios negativos del protagonista de "Dune" sobre la supuesta irrelevancia del ballet y la ópera en un reconocimiento a la fuerza del arte.

Chalamet fue criticado recientemente por artistas y compañías internacionales luego de que se viralizara el fragmento de una entrevista con el también actor Matthew McConaughey, donde charlaban sobre cómo el lento desarrollo de una historia está pasando de moda en el cine y cómo narrativas novedosas continúan atrayendo audiencia a las salas.

"No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ´oye, mantengamos esto vivo´, aunque es como que a nadie le importa esto ya", dijo Chalamet, quien compite por el Oscar.

El actor añadió, al percatarse de que sus comentarios podían ser polémicos: "Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos en audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón."

A raíz de ello, el Royal Ballet y la Ópera de Londres respondieron con videos de artistas en el escenario, diseñadores, personal de de escenario, bailarines, músicos y públicos satisfechos, acompañados del mensaje "importamos".

La Metropolitan Opera de Nueva York sumó clips donde etiqueta directamente al actor: "Este es para ti, @tchalamet...", citando palabras del propio Chalamet donde expresó su respeto por el ballet y la ópera, e imágenes del montaje de escenografía, violines y ensayos de canto.

"No estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo", asegura Alondra de la Parra

De la Parra, que ha dirigido orquestas internacionales de prestigio como las de París y Londres, además de fundar la Orquesta Filarmónica de las Américas, y que actualmente es directora artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, publicó dos mensajes más dirigidos a Chalamet.

En uno de sus videos, habla directamente a la cámara: "Hey Timothée, lo siento, no quieres ser parte de esto. Tal vez quieras reconsiderarlo. No estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo."

Acto seguido, la directora comienza a crear música con su grupo, con energía.

"Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros", añadió.

Ya en un tono más cómico, en otro video bromeó mientras salía de una puerta estrecha diciendo que el arte de la Orquesta de la Sinfonía está tan muerto que tenían que salir de sus "ataúdes".

Luego señaló que en la Orquesta de la Comunidad de Madrid tienen un problema: la gente que quiere asistir a sus espectáculos "ha doblado, casi triplicado el año", y que las entradas "son accesibles".

"Estamos a punto de interpretar la primera sinfonía de Gustav Mahler. Una pieza que compuso cuando tenía 24 años, en 1888. Y aún muchas orquestas en todo el mundo quieren interpretarla. Así que no hay nada que mantener vivo."

Añadió que "cuando tocamos, no contamos con ayudas como segundas tomas, ediciones, efectos o maquillaje. Simplemente hacemos lo que hacemos con nuestro aliento, nuestra disciplina, nuestro amor por la música y mucho trabajo duro", por lo que cree que las opiniones de Chalamet fueron equivocadas.

"Estoy seguro de que pronto irás a un concierto y recordarás de dónde vienes, de dónde vino tu madre, tu hermana y toda tu familia artística. Y eres un tipo muy talentoso. Y mucha gente te sigue. Así que espero que te des cuenta de que quizás no fue el mejor mensaje. Y Matthew, tú fuiste el adulto en la sala. ¡Vamos!"

Timothée ha estado relacionado con la danza por generaciones, ya que su abuela, madre y hermana han formado parte de los salones del New York City Ballet, una de las compañías de danza más relevantes del mundo que fue fundada en 1948.

El actor no ha hecho más declaraciones al respecto.