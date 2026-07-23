Belinda denuncia que recibe amenazas de muerte

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Belinda da a conocer que, tras realizar una aclaración en redes sociales, comenzó a recibir muchos comentarios negativos y, no sólo eso, sino que también hubo quienes la amenazaron de muerte, por lo que, tajante, envió un audio a sus fanáticos para aclarar que reprueba la incitación al "hate" y pide respeto y empatía, tanto para ella como para sus compañeras de la industria musical.

Belinda aclara polémica sobre "pop stars" mexicanas

Cuando la cantante de "Luz sin gravedad" recurrió a las redes para aclarar que, cuando se refirió a sí misma y a Danna como "pop stars" mexicanas, no trataba de excluir a Kenia Os, con quien ya había colaborado en el tema "Jackpot", en 2024, su explicación no fue del gusto de varias usuarias y usuarios.

Como ella misma confirmó, a través de una nota de voz, borró ese comentario, debido a la gran cantidad de mensajes negativos que comenzó a recibir:

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"Borré un comentario porque comencé a recibir muchísimo ´hate´, muchísimo odio, he recibido miles de comentarios negativos hacia mi persona, para mí es importante parar este odio, estos insultos".

Amenazas de muerte y llamado a la empatía

"He recibido amenazas de muerte, yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y, creo que los fandoms, deben de tener límites (...), evidentemente, por salud mental, borré mi comentario, no porque tenga algo contra alguien", aclaró.

La también actriz lamentó el odio que ha recibido, ya que señala que, a lo largo de su trayectoria, se ha mantenido en una línea de respeto y admiración, cuando se trata de reconocer el talento y la virtuosidad de otras exponentes del género pop.

"Yo no soy una persona que incita al hate, entonces quiero pedirles que, por favor, recibamos los comentarios positivos; cuando recibimos comentarios negativos, nosotros no respondamos ni con odio ni con hate, estamos en un mundo en que, ya demasiado odio hay".

"De hecho soy la persona más amorosa, cariñosa que existe en el mundo, quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo, porque todas las mujeres merecemos muchísimo respeto y. ese respeto. yo siempre se lo he dado a mis compañeras", ahondó.

Y reiteró que, cuando se refería a ella y a Danna como "pop stars" fue porque considera que sus trayectorias provienen de cimientos similares, debido a que se dieron a conocer como estrellas infantiles, pero que su objetivo no fue omitir o exceptuar el talento de ninguna de sus compañeras cantantes.

"Una vez más, quiero aclarar que, cuando me refería que nunca se había dado una colaboración, era específicamente entre Dana y yo, porque crecimos juntas, en las novelas, cuando éramos niñas, desde muy chiquitas y hemos tenido una carrera parecida, en cuanto a los inicios, a eso me refería, como 'childs stars', de alguna manera, como mujeres que crecimos desde muy muy pequeñas en la industria de la música, sin demeritar a nadie, yo nunca hago menos a absolutamente a nadie".

Sin señalar a nadie en específico, ni dar nombres, indicó que espera que, así como ella, sus compañeras se unan a evitar el odio.

"No me gusta, no me manejo así, yo soy una persona de paz, de amor y quiero que mis fans también reciban lo mismo, que nos portemos de una forma empática, amorosa y con mucho respeto hacia nuestras compañeras, ojalá que las compañeras no inciten al hate, no inciten al odio porque, yo, no incito, para nada, a eso", recalcó.