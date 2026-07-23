BMW compromete inversión por 280 mde

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El desarrollo de la plataforma Neue Klasse para los vehículos eléctricos, comprometió una inversión de los proveedores, hasta por 280 millones de euros, informó Klaus Von Moltke, CEO de BMW.

En el caso de México, hay 122 proveedores instalados en la región que abastecen exclusivamente a la planta San Luis Potosí.

A este grupo se suman 106 proveedores instalados en territorio estadounidense que atienden la planta de Spartanburg.

Además hay 82 proveedores instalados en México y Estados Unidos que surten diferentes plantas de BMW en el mundo.

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De hecho, cada vehículo fabricado en BMW, de cualquier tipo, compromete al menos dos partes que son suministradas desde México.

El efecto de la planta automotriz habla de un crecimiento de 1600 por ciento en las exportaciones provenientes del municipio de Villa de Reyes, genera el 30 por ciento de la producción bruta de San Luis Potosí y representa el 42 por ciento de todas las exportaciones del Estado.

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Precisa que el 7 por ciento del empleo Estatal se ubica en el municipio de Villa de Reyes, también absorbe el 11 por ciento de las remuneraciones totales del estado y genera que en esa jurisdicción municipal, genera el 63 por ciento del personal ocupado.

La empresa ha formado 570 jóvenes en el programa de Educación dual, con 95 por ciento de tasa de contratación, privilegiando que el 50% sea personal femenino.