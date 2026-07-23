logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán

La quinteta potosina inicia este jueves la temporada 2026 de la LNBP con un plantel renovado.

Por Pulso Online

Julio 23, 2026 07:26 a.m.
A
Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Santos del Potosí comenzará este jueves 23 de julio su participación en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, cuando reciba a Mineros de Zacatecas en el Auditorio Miguel Barragán.

      El encuentro inaugural está programado para las 20:00 horas, según confirmó el club potosino.

      Santos afrontará la nueva campaña con una plantilla renovada y bajo la dirección del entrenador canadiense Doug Plumb. El equipo buscará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria y comenzar con buen paso el torneo.

      La quinteta potosina llega al compromiso después de una pretemporada enfocada en la preparación física, el trabajo táctico y la integración de sus nuevos jugadores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La directiva convocó a los aficionados al baloncesto a respaldar al conjunto local en su regreso a la duela del Miguel Barragán.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán
      Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán

      Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán

      SLP

      Pulso Online

      La quinteta potosina inicia este jueves la temporada 2026 de la LNBP con un plantel renovado.

      Santos del Potosí inicia temporada
      Santos del Potosí inicia temporada

      Santos del Potosí inicia temporada

      SLP

      Romario Ventura

      Los celestiales reciben esta noche a los Mineros de Zacatecas

      Ulises Rivas dice adiós a los Pumas
      Ulises Rivas dice adiós a los Pumas

      Ulises Rivas dice adiós a los Pumas

      SLP

      El Universal

      Phil Foden firma con Man City hasta 2030
      Phil Foden firma con Man City hasta 2030

      Phil Foden firma con Man City hasta 2030

      SLP

      AP