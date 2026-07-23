Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán

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Santos del Potosí comenzará este jueves 23 de julio su participación en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, cuando reciba a Mineros de Zacatecas en el Auditorio Miguel Barragán.

El encuentro inaugural está programado para las 20:00 horas, según confirmó el club potosino.

Santos afrontará la nueva campaña con una plantilla renovada y bajo la dirección del entrenador canadiense Doug Plumb. El equipo buscará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria y comenzar con buen paso el torneo.

La quinteta potosina llega al compromiso después de una pretemporada enfocada en la preparación física, el trabajo táctico y la integración de sus nuevos jugadores.

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La directiva convocó a los aficionados al baloncesto a respaldar al conjunto local en su regreso a la duela del Miguel Barragán.