Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán
La quinteta potosina inicia este jueves la temporada 2026 de la LNBP con un plantel renovado.
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Santos del Potosí comenzará este jueves 23 de julio su participación en la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, cuando reciba a Mineros de Zacatecas en el Auditorio Miguel Barragán.
El encuentro inaugural está programado para las 20:00 horas, según confirmó el club potosino.
Santos afrontará la nueva campaña con una plantilla renovada y bajo la dirección del entrenador canadiense Doug Plumb. El equipo buscará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria y comenzar con buen paso el torneo.
La quinteta potosina llega al compromiso después de una pretemporada enfocada en la preparación física, el trabajo táctico y la integración de sus nuevos jugadores.
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