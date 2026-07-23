Calor y bancos de niebla marcan el jueves en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 23 de julio se esperan bancos de niebla durante la mañana y ambiente caluroso por la tarde en la zona Centro de San Luis Potosí.

La dependencia pidió a la población tomar precauciones ante la reducción de visibilidad en carreteras y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura.

Las lluvias puntuales se concentrarán principalmente en el Altiplano, mientras que para la zona Centro predominarán las condiciones calurosas.

Aunque varios sistemas tropicales se mantienen activos en el Pacífico y el Atlántico, ninguno representa por ahora un riesgo directo para San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí