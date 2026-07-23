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Nacional

FGR atrae investigación por homicidio de periodista oaxaqueño

El ataque ocurrió frente a la casa del periodista mientras desayunaba; agresores huyeron en motocicleta.

Por El Universal

Julio 23, 2026 10:06 a.m.
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FGR atrae investigación por homicidio de periodista oaxaqueño
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      La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atrajo la investigación sobre el homicidio del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado la mañana del miércoles por la espalda mientras permanecía en un puesto de comida.

      Fiscalía atrae investigación y acciones oficiales

      Por medio de un comunicado, la FGR a cargo de Ernestina Godoy, detalló que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables del asesinato.

      "Con base en lo que marca la Ley, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco "N", acontecida en dicha entidad", escribió.

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      Asimismo, recordó que conforme se tenga mayor información, se dará a conocer de manera inmediata con el fin de esclarecer el crimen.

      Detalles confirmados del ataque y contexto local

      El miércoles 23 de julio, el periodista fue atacado con disparos de arma de fuego en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla.

      De acuerdo con reporteros locales, el ataque ocurrió frente a su casa, mientras desayunaba en el puesto de comida instalado. Se sabe que los agresores arribaron en una motocicleta cuando de pronto ingresaron al fraccionamiento y uno de ellos disparó en tres ocasiones contra el comunicador, autor de la columna "El Zumbido del Moscardón".

      Su asesinato generó conmoción y condena por parte de distintos actores sociales, organizaciones defensoras de los derechos de periodistas y por el mismo gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien lo consideró un "periodista crítico" con su administración y pidió que no haya impunidad.

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