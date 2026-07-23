Camioneta de caja seca se incendia en la Zona Industrial
El fuego habría comenzado por un cortocircuito en el motor, pero no hubo personas lesionadas
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Una camioneta Isuzu de caja seca se incendió la mañana de este jueves mientras circulaba por la avenida Industrias, a la altura del eje 120, en la Zona Industrial de la capital potosina.
El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas. De acuerdo con la información disponible, el fuego habría iniciado por un presunto cortocircuito en el motor de la unidad.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron controlar y sofocar el incendio antes de que se extendiera.
También arribaron oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, quienes aseguraron el área para prevenir riesgos y facilitar las labores de emergencia.
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No se reportaron personas lesionadas; únicamente hubo daños materiales en la camioneta.
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