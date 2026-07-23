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Seguridad

Camioneta de caja seca se incendia en la Zona Industrial

El fuego habría comenzado por un cortocircuito en el motor, pero no hubo personas lesionadas

Por Redacción

Julio 23, 2026 08:28 a.m.
A
Camioneta de caja seca se incendia en la Zona Industrial
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      Una camioneta Isuzu de caja seca se incendió la mañana de este jueves mientras circulaba por la avenida Industrias, a la altura del eje 120, en la Zona Industrial de la capital potosina.

      El reporte fue recibido alrededor de las 07:00 horas. De acuerdo con la información disponible, el fuego habría iniciado por un presunto cortocircuito en el motor de la unidad.

      Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron controlar y sofocar el incendio antes de que se extendiera.

      También arribaron oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, quienes aseguraron el área para prevenir riesgos y facilitar las labores de emergencia.

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      No se reportaron personas lesionadas; únicamente hubo daños materiales en la camioneta.

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