Ángela Aguilar y Nodal: las dos versiones que rodean su relación

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- A

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los rodeanluego de que en el video del cantante, "Un vals", apareciera una modelo muy parecida físicamente tanto a Ángela como a su expareja Cazzu, situación que habría molestado mucho a la hija de, al grado, de supuestamente separarse de su esposo.Desde que el escándalo estalló, sólobrevemente al respecto, diciendo quede su nombre ni se su música, sólo de su voz, esto supone que su, dueño del nombre, estaría detrás del video "Un vals" y de la aprobación de la polémica modelo Dagna Mata.La ausencia de Ángela en redes y en su canal de WhatsApp han desatado más la versión de que laestaría pasando por un mal momento, después de que el propio Nodal revelara en entrevista que la boda religiosa que alistaban para el mes de mayo se pospone por cuestiones de seguridad en Zacatecas.Mientras en redes suena fuerte queestán separados, Pepe, el padre de Ángela, no respondió cuando fue cuestionado por "Ventaneando" sobre si su hija y su yerno se encontraban aún juntos.El cantante, quien asistió a un evento de equitación en la Ciudad de México, se limitó a decir que él no era vocero de Ángela.Sin embargo, el periodista, quien forma parte de "", y quien es amigo cercano de Ángela y Christian, aseguró que ellosy tranquilos en su casa de Houston, que así lo pudo constatar a través de una"El finde semana hablé con ellos, están en su casa, o sea, no sé; eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví", afirmó.Destacó que hay momentos en los que la gente necesita, y eso es lo que laestá haciendo."Hay una era en la que es importante, porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y obviamente se apoyan en unade sus vidas", expresó.Reiteró que los vio, y bromeó que aún no se va a vivir con ellos porque todavía no tienen"Hicey estaban en casay no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen".fue el único periodista que fue invitado a la boda de laefectuada en julio de 2024 en lade las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos, México.Fue unae íntima, con un número reducido de invitados, se menciona quepersonas, entre ellos la familia de los novios; el cantante puertorriqueño Marc Anthonyy su esposa, la modelo, fueron testigos especiales y padrinos de la unión.