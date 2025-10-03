CUMPLE 75 AÑOS

Peanuts’, la tira cómica que cuenta las aventuras de Snoopy y su amigo Charlie Brown, cumplió este jueves 75 años de su publicación a gran escala sin perder su capacidad de hacer reír y reflexionar y adaptándose a nuevos formatos gracias a la extensión de un acuerdo con AppleTV+ para producir contenido original.

El 2 de octubre de 1950 ‘Peanuts’ comenzó a estar sindicada por United Features, servicio de distribución a gran escala para prensa.

De este modo, el cómic creado en 1947 por Charles M. Schulz (1922-2000) y hasta entonces publicado semanalmente en un diario de St. Paul, en su Minnesota natal, comenzó a leerse en un nuevo formato de cuatro viñetas por entrega en todo EE.UU. y más tarde en más de 70 países.

El humor y la peculiar psicología de Charlie Brown (Carlitos en la versión en castellano) y sus amigos contribuyeron a cimentar la popularidad de ese formato de tira en prensa y lograron atraer a una legión de seguidores en todo el mundo.

NUEVAS AVENTURAS ANIMADAS

Como parte de la celebración del 75 aniversario de la tira, el servicio de streaming de Apple ofrecerá periodos gratuitos para disfrutar los especiales animados más populares de la temporada navideña: ‘Es la Gran Calabaza, Charlie Brown’, ‘Charlie Brown y el Día de Acción de Gracias’ y ‘Feliz Navidad, Charlie Brown’.

AppleTV+ alberga la colección de clásicos de Peanuts desde 2020, aunque su colaboración con los herederos de Schulz para transmitir contenido original comenzó en 2018.

La compañía informó este miércoles que actualmente está produciendo en conjunto una nueva película animada protagonizada por Snoopy, Charlie y el resto de los Peanuts. Su largo recorrido y popularidad hizo que se convirtiera en una de las series cómicas más icónicas e influyentes del mundo, lo que llevó a que fuera adaptada al cine y la televisión.

Snoopy se ha convertido con diferencia en el personaje más popular, ya que además de aparecer en cualquier objeto imaginable, desde camisetas a material de papelería, ha sido protagonista animado de una serie de televisión, ha inspirado una comedia musical y numerosos espectáculos sobre hielo junto a sus compañeros y también cuenta con un parque de atracciones en California, Camp Snoopy.