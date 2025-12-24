¿Cuáles son los regalos más comunes en Navidad?

La ropa, los electrónicos y los perfumes se mantienen como los regalos más entregados en Navidad, de acuerdo con tendencias de consumo reportadas por cámaras empresariales, asociaciones comerciales y plataformas de venta durante la temporada decembrina.

Organismos como cámaras de comercio y asociaciones de tiendas departamentales y de autoservicio señalan que las prendas de vestir, especialmente suéteres, chamarras y pijamas, lideran las compras por tratarse de artículos funcionales y de fácil elección. A la par, calzado y accesorios se mantienen entre las opciones más recurrentes en intercambios familiares y laborales.

En el segmento tecnológico, audífonos, teléfonos celulares, relojes inteligentes y consolas de videojuegos concentran una parte importante del gasto navideño, principalmente entre jóvenes y adolescentes. También se reporta alta demanda de electrodomésticos pequeños, como cafeteras, freidoras de aire y licuadoras, considerados regalos prácticos para el hogar.

En el rubro personal, perfumes, kits de cuidado y cosméticos siguen siendo un clásico, mientras que los juguetes continúan como el principal obsequio para niñas y niños, con preferencia por juegos de mesa, figuras coleccionables y artículos interactivos.

De acuerdo con plataformas de comercio electrónico y cadenas comerciales, ha crecido además el uso de tarjetas de regalo y dinero en efectivo, una opción cada vez más común para evitar devoluciones y facilitar la elección final del obsequio.

Especialistas en consumo coinciden en que esta Navidad predominan los regalos útiles y prácticos, reflejo de un gasto más medido y enfocado en necesidades reales, más que en artículos de lujo.