Entérate | El clima en SLP para este jueves
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático de este jueves para San Luis Potosí.
Frente frío 30:
Temperaturas Máximas: De 27º en zona centro, de 28° en zona huasteca
Temperaturas Mínimas: 06° en zona centro y 07° zona altiplano.
