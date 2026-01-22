logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Entérate | El clima en SLP para este jueves

Por Pulso Online

Enero 22, 2026 10:21 a.m.
A
Entérate | El clima en SLP para este jueves

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico climático de este jueves para San Luis Potosí.

Frente frío 30:

Temperaturas Máximas: De 27º en zona centro, de 28° en zona huasteca
Temperaturas Mínimas: 06° en zona centro y 07° zona altiplano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Siguen mínimas de hasta 5°C en zona centro: CEPC

En el altiplano potosino también siguen las bajar temperaturas

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entérate | El clima en SLP para este jueves
Entérate | El clima en SLP para este jueves

Entérate | El clima en SLP para este jueves

SLP

Pulso Online

Gallardo promueve unidad recreativa y mejora viviendas
Gallardo promueve unidad recreativa y mejora viviendas

Gallardo promueve unidad recreativa y mejora viviendas

SLP

Redacción

El gobernador realiza una gira de trabajo por el municipio de Alaquines

Llaman a comerciantes a refrendar sus licencias
Llaman a comerciantes a refrendar sus licencias

Llaman a comerciantes a refrendar sus licencias

SLP

Rolando Morales

Declaran al Saucito patrimonio cultural
Declaran al Saucito patrimonio cultural

Declaran al Saucito patrimonio cultural

SLP

Rubén Pacheco

Un recorrido por la historia y las acciones de preservación del Cementerio del Saucito, reconocido como patrimonio cultural de San Luis Potosí.