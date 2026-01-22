Cae "El Bótox", principal extorsionador de limoneros en Michoacán

César Alejandro "N", alias "El Bótox", presunto líder de la célula criminal Los Blancos de Troya, fue detenido en Michoacán por su presunta implicación en el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

El detenido es señalado como uno de los principales generadores de violencia y extorsión en la región.

De acuerdo con autoridades estatales y federales, "El Bótox" es identificado como líder de Los Blancos de Troya, brazo armado del grupo delictivo Los Viagras, organización que mantiene una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su captura se realizó en un operativo conjunto en el que participaron elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán y autoridades de la entidad.

El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que César Alejandro Sepúlveda Arellano es señalado como autor material e intelectual del asesinato de Bernardo Bravo, por lo que ya existía una orden de aprehensión en su contra que fue cumplimentada.

Las investigaciones, explicó, se fortalecieron mediante análisis técnicos y de telefonía móvil que permitieron ubicar a los responsables del crimen.

La detención también fue confirmada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien señaló que "El Bótox" era un objetivo prioritario y principal extorsionador de productores de limón en Michoacán, además de estar vinculado con diversos homicidios en la entidad.

Tras el homicidio de Bernardo Bravo, ocurrido en Apatzingán, las autoridades estatales ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcionara información que permitiera la captura del presunto líder criminal, quien además es señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la ficha oficial, El Bótox tiene alrededor de 40 años de edad, mide aproximadamente 1.73 metros, es de complexión media, tez morena, cabello corto oscuro y ojos medianos.

En 2018 fue detenido por primera vez en el estado de Morelos, donde permaneció recluido durante un año y ocho meses. Tras su liberación, se trasladó a Michoacán, donde presuntamente fundó Los Blancos de Troya junto con Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, alias El Fresa o El Jando.

El asesinato de Bernardo Bravo ocurrió cuando su cuerpo fue localizado con huellas de violencia al interior de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja. El hallazgo fue reportado por pobladores que circulaban por la zona, quienes alertaron a las fuerzas de seguridad.

Bravo había denunciado de manera reiterada la extorsión que sufría la industria citrícola en el Valle de Apatzingán por parte de grupos del crimen organizado. Debido a las amenazas, contaba con medidas de seguridad y se trasladaba en una camioneta blindada; incluso, en periodos críticos, llegó a residir temporalmente en Morelia.

Cae "El Guayabas" junto a otros líderes "huachicoleros"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el combate del huachicol, particularmente en el estado de Puebla, fueron detenidos líderes y operadores de grupos dedicados al robo de hidrocarburos, como resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

Durante su intervención en la conferencia matutina en Puebla, García Harfuch destacó la detención de cuatro personas en la autopista México–Veracruz, a la altura del municipio de Esperanza, quienes transportaban 250 litros de residuos y más de 40 mil litros de combustible de procedencia ilícita, una de las acciones más recientes contra el llamado huachicol en la región.

Asimismo, informó sobre la captura de Gualberto "N", alias "El Guayabas", considerado un objetivo prioritario y líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos en los municipios de San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca e Ixtacuixtla, zonas identificadas por su alta incidencia en este delito.

"Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos fortalecido una política de seguridad basada en la coordinación interinstitucional, el trabajo de inteligencia y la presencia operativa en el territorio", señaló el titular de la SSPC, al reconocer la colaboración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y de las autoridades estatales.

García Harfuch subrayó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y han permitido debilitar estructuras criminales que no solo participan en el robo de hidrocarburos, sino que también están vinculadas con extorsión, homicidios y narcomenudeo, afectando directamente a sectores productivos y a las principales vías de comunicación del estado.

Suman mil 365 personas detenidas por delitos de alto impacto en Puebla

De acuerdo con el informe presentado, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026 fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto en Puebla, además del aseguramiento de 435 armas de fuego, 346 kilogramos de droga y la destrucción de un laboratorio para la producción de drogas sintéticas.

En el caso específico del "huachicol", también se realizaron cateos en el municipio de Tepeaca, donde se aseguraron más de 74 mil litros de gas LP, 25 vehículos tipo cisterna y tres vehículos adicionales, utilizados presuntamente para el trasiego ilegal de combustible. En Tecamachalco, nueve integrantes de un grupo delictivo vinculado con este delito fueron detenidos tras el cateo de un inmueble, donde se decomisaron armas de fuego y vehículos con reporte de robo.

El secretario de Seguridad detalló que uno de los generadores de violencia más relevantes detenidos en la entidad fue Enrique "N", alias "El Carreteras", identificado como líder de una célula criminal relacionada con el robo de hidrocarburos, extorsión, narcomenudeo y homicidios.

García Harfuch señaló que el combate al huachicol se ha visto reforzado por operativos conjuntos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las corporaciones estatales, lo que ha permitido actuar con mayor precisión y desarticular redes completas de operación criminal.

En paralelo, el funcionario federal destacó una reducción de 41 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Puebla entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, así como una disminución de 11 por ciento en los delitos de alto impacto en comparación con el año anterior, resultados que atribuyó al fortalecimiento de la presencia territorial y a la inteligencia operativa.

"El combate al mercado ilícito de combustibles es una prioridad, porque estos grupos no solo roban recursos de la nación, también generan violencia y desestabilizan comunidades enteras", afirmó García Harfuch, al reiterar el compromiso del gabinete de seguridad para seguir trabajando de manera coordinada con gobiernos estatales y municipales.