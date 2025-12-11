Bad Bunny en CDMX: ¿cómo llegar al Estadio GNP?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles, Bad Bunny arrancó su serie de conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, comenzando con su primer show de los ocho programados en este lugar.

El cantante reveló que este será el punto final de su gira "Debí tirar más fotos World Tour" en 2025, y dejó claro que las expectativas para las siguientes fechas en el estadio deben ser altas.

Durante más de dos horas, los asistentes disfrutaron de sus éxitos más populares, como "Callaita", "La Mudanza", y "Pitorro de Coco", entre otros, mientras el ambiente se llenaba de baile y energía. Este jueves 11, se espera que el público regrese para una experiencia similar.

Con la llegada de más personas de distintas partes de México y otros países, muchos se preguntan cómo llegar al recinto sin complicaciones; por lo que aquí te dejamos las opciones más sencillas para que disfrutes del evento sin preocupaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Metro

La opción más rápida es la Línea 9 (color café), que va de Tacubaya a Pantitlán. La estación más cercana es Ciudad Deportiva, y al salir, estarás frente a los accesos del estadio. Si esta estación está muy llena, puedes bajarte en Velódromo o Puebla, y caminar hasta el recinto.

Metrobús

Las estaciones más cercanas son Iztacalco y UPIICSA. Desde cualquiera de estas, solo tendrás que caminar entre 10 y 15 minutos para llegar a las puertas de acceso al estadio.

En Auto

Si prefieres ir en coche, puedes tomar el Viaducto Río Piedad, Circuito Río Churubusco o Eje 3 Sur. No olvides reservar tu pase de estacionamiento en Ticketmaster para asegurar un lugar seguro para tu vehículo. También puedes considerar rutas viales como Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), o Eje 4 Oriente (Río Churubusco).

Opción adicional: Ticket2ride

Ticketmaster ofrece un servicio especial de transporte llamado Ticket2ride. Este servicio lleva a los asistentes desde puntos estratégicos como Mundo E, Condesa, Interlomas, Santa Fe, entre otros, directamente al estadio, y regresa 30 minutos después de que termine el concierto.