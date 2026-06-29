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CHRISTOPHER NOLAN Y SU ESTRENO DE ´LA ODISEA´

Por EFE

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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CHRISTOPHER NOLAN Y SU ESTRENO DE ´LA ODISEA´
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      El estreno mundial, el próximo 17 de julio, de ´La Odisea´ de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas del año, ha traído una catarata de reediciones y otras publicaciones relacionadas con la epopeya de Homero, "el gran libro de aventuras del mundo occidental".

      "Es el relato de aventuras más rico en matices y en personajes del mundo occidental y el más vivo", dijo a EFE el escritor, filólogo, helenista y académico de la RAE Carlos García Gual, autor de la traducción moderna de referencia, que ahora reedita Alianza Editorial.

      Monstruos que acechan en la oscuridad, islas donde el tiempo se detiene, el canto hipnótico de las sirenas o el capricho de los dioses ponen a prueba el espíritu indomable y la voluntad del héroe en su viaje de regreso a Ítaca tras la caída de Troya, mientras Penélope espera y se libra de pretendientes. 

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