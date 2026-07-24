Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 24 (EL UNIVERSAL).- México comenzará este viernes su participación en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, un torneo de gran relevancia en el que no solo estará en disputa el boleto a la Copa del Mundo de la categoría, sino también la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Bajo la dirección técnica de Alex Diego, el Tricolor intentará sacar provecho de su condición de local al disputar el certamen entre Puebla y la Ciudad de México. Su primer desafío será ante la selección de Antigua y Barbuda, rival al que enfrentará con la obligación de arrancar con una victoria.

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El combinado nacional se presentará en la cancha del estadio Cuauhtémoc con la etiqueta de favorito, respaldado por la calidad de su plantilla y por el historial que lo coloca como uno de los principales candidatos a conquistar el título.México forma parte del Grupo B junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda. Entre sus principales figuras destaca Hugo Camberos, futbolista de Chivas que ya cuenta con experiencia en la Liga MX y que apunta a ser uno de los líderes del equipo en la búsqueda de los objetivos internacionales.¿Cuándo y dónde ver el México vs Antigua y Barbuda?· Fecha: Viernes 24 de julio· Horario: 17:00· Transmisión: ESPN 3