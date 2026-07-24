Dejan casas de Nueva Vizcaya por falla geológica (video y fotos)

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Habitantes del Fraccionamiento Nueva Vizcaya, en Soledad de Graciano Sánchez, alertaron por el crecimiento de una falla geológica ubicada entre las calles Murgia y Markina, donde con el paso del tiempo se han generado desniveles en la superficie, así como grietas y fisuras que ya afectan algunas viviendas de la zona.

Los vecinos señalaron que el movimiento del terreno ha modificado las condiciones de las calles y de los inmuebles ubicados a un costado de la avenida San Lorenzo, donde algunas fachadas presentan daños visibles y estructuras con posibles afectaciones derivadas del desplazamiento del suelo.

En un recorrido de Pulso por el sector, se pueden observar viviendas con grietas en muros y paredes, además de casas que muestran una aparente inclinación, situación que habitantes consideran preocupante ante la posibilidad de que continúe el avance de la falla y represente un riesgo para quienes permanecen en el lugar.

Los colonos explicaron que esta problemática no es reciente y que durante varios años han observado cómo la afectación se ha incrementado; sin embargo, señalaron que la preocupación ha aumentado debido a que en la zona habitan familias con niñas, niños y adultos mayores que podrían estar expuestos ante un eventual colapso de alguna estructura.

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#SLP | Dejan casas de Fraccionamiento Vizcaya por falla geológica

- Ha provocado daños visibles en las estructuras de las viviendas

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Incluso, algunas viviendas ya se encuentran deshabitadas debido al riesgo que representaban para sus ocupantes. Ante esta situación, los habitantes solicitaron al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizar una valoración técnica del área y establecer acciones preventivas para determinar las condiciones actuales de la falla y evitar una posible emergencia.