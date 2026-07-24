Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

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Este sábado a las 21:00 horas, los Tigres de la UANL debutan en el Estadio Universitario en el Apertura 2026 ante el Atlético de San Luis.

Los norteños buscarán su primer triunfo del torneo tras perder 3-1 ante Xolos en el Estadio Caliente.

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Se espera que en este juego ante los potosinos debute el defensa argentino Alan Franco, quien fue presentado con los felinos, pero no ha sido registrado en la Liga MX.Cabe resaltar que el panorama de la escuadra de Guido Pizarro es gris, ya que en la primera fecha sufrió la baja de Rodrigo Aguirre, a lo cual se le suma la salida de Ángel Correa, que está a un paso de convertirse en nuevo jugador de River Plate, André-Pierre Gignac ya no forma parte del plantel, mientras que Edgar López también dejó la institución.Con dicho escenario, Guido Pizarro tendrá que buscar soluciones para cubrir las ausencias y así evitar que vuelvan a pesar sobre el terreno de juego.Por su parte, el Atlético San Luis también tuvo un debut con el "pie izquierdo" al caer 3-2 ante el Cruz Azul en su presentación como local en el Estadio Alfonso Lastras por lo que también, la escuadra de Diego Mejía saldrá a la cancha con la necesidad imperiosa de conseguir su primera victoria del campeonato.El juego podrá verse por Tv Azteca y Fox One.