logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

Tigres UANL enfrenta a San Luis tras perder en la primera fecha y con bajas en su plantilla.

Por El Universal

Julio 24, 2026 01:32 p.m.
A
Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este sábado a las 21:00 horas, los Tigres de la UANL debutan en el Estadio Universitario en el Apertura 2026 ante el Atlético de San Luis.


      Los norteños buscarán su primer triunfo del torneo tras perder 3-1 ante Xolos en el Estadio Caliente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se espera que en este juego ante los potosinos debute el defensa argentino Alan Franco, quien fue presentado con los felinos, pero no ha sido registrado en la Liga MX.
      Cabe resaltar que el panorama de la escuadra de Guido Pizarro es gris, ya que en la primera fecha sufrió la baja de Rodrigo Aguirre, a lo cual se le suma la salida de Ángel Correa, que está a un paso de convertirse en nuevo jugador de River Plate, André-Pierre Gignac ya no forma parte del plantel, mientras que Edgar López también dejó la institución.
      Con dicho escenario, Guido Pizarro tendrá que buscar soluciones para cubrir las ausencias y así evitar que vuelvan a pesar sobre el terreno de juego.
      Por su parte, el Atlético San Luis también tuvo un debut con el "pie izquierdo" al caer 3-2 ante el Cruz Azul en su presentación como local en el Estadio Alfonso Lastras por lo que también, la escuadra de Diego Mejía saldrá a la cancha con la necesidad imperiosa de conseguir su primera victoria del campeonato.
      El juego podrá verse por Tv Azteca y Fox One.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado
      Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

      Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

      SLP

      El Universal

      Tigres UANL enfrenta a San Luis tras perder en la primera fecha y con bajas en su plantilla.

      Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy
      Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

      Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

      SLP

      El Universal

      El equipo mexicano juega como local en Puebla y Ciudad de México.

      Atlante, América, Tijuana y León protagonizan duelos este viernes
      Atlante, América, Tijuana y León protagonizan duelos este viernes

      Atlante, América, Tijuana y León protagonizan duelos este viernes

      SLP

      El Universal

      Xolos busca su segunda victoria del torneo

      Joss Garfias deja atrás Spa-Francorchamps
      Joss Garfias deja atrás Spa-Francorchamps

      Joss Garfias deja atrás Spa-Francorchamps

      SLP

      Romario Ventura