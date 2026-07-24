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Harfuch: alcalde de Temoac asesinado, relacionado con homicidios

El caso fue abordado en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos.

Por El Universal

Julio 24, 2026 01:29 p.m.
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Harfuch: alcalde de Temoac asesinado, relacionado con homicidios
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      Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, estaba relacionado con el asesinato de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores.


      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de julio en Cuernavaca, Morelos, García Harfuch señaló que la línea de investigación del caso de Samir Flores la lleva la Fiscalía General de la República (FGR).

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      Al ser cuestionado sobre cuántas personas estarían involucradas en el asesinato del activista en 2019, el titular de la SSPC comentó que "la línea de investigación, específicamente de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local".
      "Nosotros lo que lo que con la Fiscalía del estado y FGR, en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia, esta era una de las líneas y uno de los delitos por los que se estaba investigando al alcalde, específicamente por estos dos homicidios", dijo el secretario de Seguridad.
      "Ya lo comentará la Fiscalía local en su momento, pero nosotros, la línea de la federación, digamos como tal, era la del exalcalde", agregó.

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