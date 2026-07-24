Adulto mayor denuncia el desalojo de su hogar por su hija y nieta

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Un nuevo caso de desalojo patrimonial ha comenzado a circular en redes sociales, abriendo la conversación entre los usuarios. Se trata de Juan Ramírez López, un hombre de 87 años que denuncia haber sido engañado por sus familiares.

El caso se hizo notar el 15 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco, cuando uno de los nietos del hombre denunció a través de una grabación en redes, capturada en enero de 2023, el desalojo de su abuelo, luego de un presunto "engaño notarial" a manos de su hija y su nieta, Ihara Rodríguez.

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Aunado a ello, el hombre pidió la ayuda de las autoridades para recuperar su casa, que construyó durante cinco décadas junto a su esposa. El conflicto legal ha despertado gran indignación entre la comunidad digital, quienes han mostrado su apoyo.¿Qué denuncia Juan Ramírez López?De acuerdo con una entrevista publicada en 2024, Ramírez López vive con uno de sus nietos, quien lo ha cuidado desde el año 2020 debido a que utiliza silla de ruedas por una cirugía de rodilla que sufrió en 2012, lo que limitó su movilidad y restringió su posibilidad de trasladarse a otros lugares.El hombre explicó que mantenía una deuda con una impulsora de libros, que se acercaba a los 400 mil pesos. Por ello, pidió el apoyo de su hija y su yerno, propietarios de una empresa inmobiliaria "Sol y Luna". Para cubrir el adeudo, entregaría un departamento para vender, no obstante, esto no resultóEn la grabación de redes, el hombre revela que, tiempo después, su hija continuó visitándolo para pedirle su firma en algunos documentos, que nunca logró revisar adecuadamente y que presuntamente más tarde le harían perder su casa. "Yo nunca supe qué era lo que estaba firmando", asegura.Caso "Don Juan" llega al Congreso de la UniónEl revuelo que generó el caso fue tal que, el diputado federal Bruno Blancas Mercado, recibió la propuesta de iniciativa de ley, denominada "Ley Don Juanito", que plantea cambios a la legislación federal para salvaguardar los bienes inmuebles de los adultos mayores y personas en situación vulnerable."El día de hoy por la mañana recibimos de manos de 'Don Juanito', algunos ciudadanos de nuestro municipio y su defensa legal la propuesta de iniciativa de ley para proteger a nuestros adultos mayores en situación vulnerable", escribió Mercado en su cuenta de Facebook.Por otro lado, este miércoles Ihara Maday, nieta de Juan, compartió un video en redes donde revela haber sido víctima de intimidación y amenazas de muerte. Ramírez explicó que había recibido una corona fúnebre en su domicilio, con la descripción "Descansa en paz, Dra. Ihara Maday"."Me van a terminar matando. Ya saben dónde vivo", expresó entre lágrimas. Ihara menciona que los juicios y la desinformación difundida en redes han provocado este linchamiento público en su contra, que ha despertado una profunda preocupación por su vida y la de su familia.Este jueves, la mujer dio a conocer su versión de los hechos, donde detalló que el conflicto legal lleva varios años, pues su abuelo mantenía diversas deudas e incluso una demanda laboral cuyo monto era de seis cifras. "Mis padres fueron los únicos que decidieron ayudarlo", mencionó.Ihara explicó que el proceso, que tomó cerca de 9 años, para mantener su patrimonio se realizó a través de los métodos legales y notariales correspondientes. Fue así que la propiedad quedó a su nombre mediante una "dación en pago", con un acuerdo para que sus abuelos sigan viviendo en la casa.