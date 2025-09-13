OASIS ILUMINA EL CIELO DE CDMX CON DRONES
EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LAS 20:00 HORAS, EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, SE LOGRÓ OBSERVAR ALGO SIN PRECEDENTES, DECENAS DE SEGUIDORES DE LA BANDA BRITÁNICA ALZARON LA MIRADA PARA VER EL NOMBRE DE “OASIS” EN LO MÁS ALTO. EL CIELO DE LA CDMX FUE PERFECTO PARA QUE DRONES FORMARÁN EL NOMBRE DE LA ACLAMADA BANDA POR UNOS MINUTOS, EL ESPECTÁCULO NO SÓLO ENCANTÓ A QUIENES LO VIERON EN PERSONA, SINO A TODOS LOS DEMÁS QUE NOS ENTERAMOS HASTA QUE EL GRUPO MUSICAL COMPARTIÓ EL MOMENTO A TRAVÉS DE X.
no te pierdas estas noticias
LA HISTORIA CONTINÚA
EFE
EL FONTANERO BIGOTUDO SE MANTIENE 40 AÑOS DESPUÉS, CON NUEVAS AVENTURAS Y UNA SECUELA EN 2026