logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

OASIS ILUMINA EL CIELO DE CDMX CON DRONES

Por El Universal

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
OASIS ILUMINA EL CIELO DE CDMX CON DRONES

EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE, CERCA DE LAS 20:00 HORAS, EN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, SE LOGRÓ OBSERVAR ALGO SIN PRECEDENTES, DECENAS DE SEGUIDORES DE LA BANDA BRITÁNICA ALZARON LA MIRADA PARA VER EL NOMBRE DE “OASIS” EN LO MÁS ALTO. EL CIELO DE LA CDMX FUE PERFECTO PARA QUE DRONES FORMARÁN EL NOMBRE DE LA ACLAMADA BANDA POR UNOS MINUTOS, EL ESPECTÁCULO NO SÓLO ENCANTÓ A QUIENES LO VIERON EN PERSONA, SINO A TODOS LOS DEMÁS QUE NOS ENTERAMOS HASTA QUE EL GRUPO MUSICAL COMPARTIÓ EL MOMENTO A TRAVÉS DE X.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

OASIS ILUMINA EL CIELO DE CDMX CON DRONES
OASIS ILUMINA EL CIELO DE CDMX CON DRONES

OASIS ILUMINA EL CIELO DE CDMX CON DRONES

SLP

El Universal

LA HISTORIA CONTINÚA
LA HISTORIA CONTINÚA

LA HISTORIA CONTINÚA

SLP

EFE

EL FONTANERO BIGOTUDO SE MANTIENE 40 AÑOS DESPUÉS, CON NUEVAS AVENTURAS Y UNA SECUELA EN 2026

LUIS MI CONSIENTE A PALOMA
LUIS MI CONSIENTE A PALOMA

LUIS MI CONSIENTE A PALOMA

SLP

El Universal

Roco de Maldita Vecindad lamenta conflicto con la viuda de Sax
Roco de Maldita Vecindad lamenta conflicto con la viuda de Sax

Roco de Maldita Vecindad lamenta conflicto con la viuda de Sax

SLP

El Universal

Maldita Vecindad celebra 35 años de 'El Circo' con concierto especial en el Velódromo de la Ciudad de México.