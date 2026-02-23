logo pulso
PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

PATRICIO RECIBE EL BAUTISMO

Cuernavaca amanece con transporte mínimo y escuelas cerradas

Gobierno estatal toma precauciones y realiza acto cívico en municipio indígena de Coatetelco.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 12:40 p.m.
Cuernavaca amanece con transporte mínimo y escuelas cerradas

CUERNAVACA

, Mor., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El corazón de
Cuernavaca amaneció en silencio porque la

zozobra apagó los motores del transporte público. La Asociación de Checadores confirmó que el servicio no se ha quebrado por completo, pero la operatividad es mínima. El horario de salida, habitualmente fijado a las 05:00 horas para movilizar a la fuerza laboral, fue postergado hasta que el sol dio una tregua de seguridad a las 07:00 horas.
Las escuelas de educación básica están cerradas porque los padres de familia decidieron mantener a sus hijos en casa, antes que la Secretaría de Educación comunicara por la vía oficial la continuación de las clases "con normalidad" en todo el territorio estatal. Su aviso, sin embargo, llegó hasta las 22:20 de anoche. En el chat del gobierno hubo varios reclamos por ese aviso tardío; la UAEM decidió realizar clases virtuales.
Ayer, alrededor de las 18:55 horas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, negó un toque de queda en Morelos, como se difundió en redes sociales con la voz de un supuesto integrantes del CJNG, sin embargo, ganó el miedo y este lunes calles y avenidas lucen vacías.
En la misma conferencia dio a conocer el saldo del coletazo por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho": cuatro Oxxos y dos autos incendiados, así como un banco del Bienestar baleado, por el cual fueron detenidos dos hombres.
Al final hasta el gobierno estatal tomó sus previsiones y canceló la conferencia semanal de la gobernadora Margarita González Saravia, no obstante acudió al municipio indígena de Coatetelco para encabezar los honores a la Bandera junto con los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial.

Gobierno estatal toma precauciones y realiza acto cívico en municipio indígena de Coatetelco.

