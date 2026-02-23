Cuernavaca amanece con transporte mínimo y escuelas cerradas

CUERNAVACA

, Mor., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El corazón deamaneció en silencio porque la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

apagó los motores del. La Asociación de Checadores confirmó que el servicio no se ha quebrado por completo, pero la operatividad es mínima. El horario de salida, habitualmente fijado a las 05:00 horas para movilizar a la fuerza laboral, fue postergado hasta que el sol dio una tregua de seguridad a las 07:00 horas.Las escuelas de educación básica están cerradas porque losdecidieron mantener a sus hijos en casa, antes que la Secretaría de Educación comunicara por la vía oficial la continuación de las clases "con normalidad" en todo el territorio estatal. Su aviso, sin embargo, llegó hasta las 22:20 de anoche. En el chat del gobierno hubo varios reclamos por ese aviso tardío; la UAEM decidió realizarAyer, alrededor de las 18:55 horas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, negó unen Morelos, como se difundió en redes sociales con la voz de un supuesto integrantes del CJNG, sin embargo, ganó el miedo y este lunes calles y avenidas lucen vacías.En la misma conferencia dio a conocer el saldo del coletazo por la muerte de"El Mencho": cuatro Oxxos y dos autos incendiados, así como un banco del Bienestar baleado, por el cual fuerondos hombres.Al final hasta eltomó sus previsiones y canceló la conferencia semanal de la gobernadora, no obstante acudió al municipio indígena de Coatetelco para encabezar losjunto con los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial.