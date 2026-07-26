CUESTIONAN ´LA ODISEA´

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NUEVA YORK.- Para la traductora de griego Emily Wilson, "La Odisea", del director Christopher Nolan, ha sido gratificante. Su aclamada edición de 2017 del poema épico de Homero ha llegado al top 5 en amazon encabezando una ola de libros similares impulsados por la película. Nolan incluso ha citado su traducción, en particular la frase inicial "Háblame de un hombre complicado", como inspiración.

Sin embargo, la película en sí, que recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo durante su fin de semana de estreno y ha recibido elogios entusiastas de muchos críticos, la dejó insatisfecha.

"Quiero celebrar el hecho de que mucha más gente sea consciente de ´La Odisea´ y haya vuelto al poema", dijo Wilson a The Associated Press. "Pero al mismo tiempo, tuve la sensación de que Christopher Nolan intentaba meterlo todo, mientras se le escapaban temas que eran esenciales para el poema".

La brecha entre académicos y críticos parece ser una cuestión de si el equilibrio debe inclinarse hacia Nolan o hacia Homero. Wilson y el también traductor Daniel Mendelsohn manifestaron admiración por el estilo cinematográfico y la ambición de Nolan, lo que Mendelsohn llama su "gran garbo visual". Ambos especularon que su deseo de hacer una película "de Nolan" condujo a decisiones desafortunadas.

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Mendelsohn es autor, crítico y traductor, y su valoración apareció el viernes en The New York Review of Books, donde es editor general.

"Este Odiseo atormentado, cargado de culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un hermano del amnésico angustiado de ´Memento´, de Batman, de Oppenheimer, hombres atormentados por pasados con los que lidian de distintas maneras", escribió Mendelsohn, cuya traducción de "La Odisea" fue publicada en 2025. "Nolan simplemente ha rehecho al héroe de Homero a su propia imagen".

El autor Gareth Hinds, cuya adaptación de La Odisea en novela gráfica también ha experimentado un aumento en las ventas gracias a la película, reaccionó de manera similar a Mendelsohn ante la interpretación que hace Nolan de Odiseo. El personaje, descrito originalmente como un "astuto embaucador y elocuente orador", se convierte ahora en un "hombre común que parece honorable, salvo en situaciones puntuales que luego siguen atormentándolo". Para Hinds, la película de Nolan plantea la cuestión de hasta qué punto se puede modificar al protagonista de una historia antes de que la historia misma cambie por completo.