Chivas gana a FC Juárez con gol en los últimos segundos
Chivas obtuvo su primer triunfo del torneo Apertura 2026 con un gol decisivo en el cierre del partido.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Con muy poco, el Guadalajara de Gabriel Milito consiguió su primera victoria en este arranque del torneo Apertura 2026, luego de vencer por la mínima (0-1) a los Bravos de Juárez en la agonía del partido.
Gol decisivo de Roberto "Piojo" Alvarado en los últimos segundos
Menos de 30 segundos restaban en el reloj agregado cuando apareció Roberto "Piojo" Alvarado en el centro del área para convertir el gol de la victoria y el primero en esta temporada para el Rebaño.
Fueron mejores todo el partido, pero la claridad de ideas y contundencia se han convertido en el trabajo pendiente del estratega argentino, que movió todas sus piezas para conseguir el primer triunfo del semestre.
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Desempeño y expectativas del equipo en el torneo Apertura 2026
Llegar a Semifinales de la pasada temporada, aunado a la Copa del Mundo que tuvieron algunos de sus futbolistas, significó ilusión real para el pueblo rojiblanco y todo el equipo tapatío; sin embargo, el arranque de torneo no ha sido el más alentador.
Debutaron en casa con derrota frente al Toluca y hoy, a segundos del silbatazo final, sacaron la victoria de un partido que ya tenían un muro verde y 11 rojiblancos desesperados por sumar de a tres.
Ricardo Marín recentró un pase de Efraín Álvaraz a donde estaba el "Piojo" Alvarado y con un ligero toque venció al arquero Sebastián Jurado, quien había estado impasable a lo largo del enfrentamiento.
Primera victoria de las Chivas, que llegan a este semestre como uno de los equipos favoritos en pelear la corona que posee Cruz Azul, pero aún debe mejorar su funcionamiento y su definición frente al arco.
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