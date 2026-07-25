PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo Appel
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó apoyo a Ruffo Appel y llamó a respetar el Estado de derecho.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- A través de X, el dirigente nacional del PAN comentó que ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución mexicana.
PAN respalda caso Ruffo Appel y defensa constitucional
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reaccionó a la demanda del expresidente de México (2000-2006), Vicente Fox, y de cuatro exgobernadores panistas con la finalidad de que el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por posible huachicol fiscal se apegue al derecho.
Declaraciones de Jorge Romero Herrera sobre el caso
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A través de sus redes sociales expresó que "hacemos nuestro el llamado que hacen los Gobernadores y Presidente del Cambio en México en defensa del Estado de derecho, las garantías constitucionales y la dignidad de Ruffo Appel".
"Nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución", declaró el líder panista.
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