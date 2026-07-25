logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec

El INAH reservó copia del pago de más de un millón 300 mil pesos por el uso del Castillo durante la cena FIFA.

Por Redacción

Julio 25, 2026 09:11 p.m.
A
FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta noche que lleva a cabo diversas diligencias por la cena que organizó la FIFA en el Castillo de Chapultepec el pasado 10 de junio con motivo del inicio del Mundial de Futbol 2026, tras la denuncia que interpusieron investigadores del INAH.

      Acciones de la autoridad

      En una nota informativa, la FGR indicó que hasta el momento "no se ha establecido alguna conducta al margen de la ley".

      "Luego de que profesores investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron el pasado mes de junio una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal (MPF), esta institución, de acuerdo con sus atribuciones, llevó a cabo diversas diligencias. No obstante, los actos de investigación realizados hasta este momento no han establecido alguna conducta al margen de la ley".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles confirmados

      Este sábado, EL UNIVERSAL reveló que la FGR ya investiga la cena que organizó la FIFA la noche del 10 de junio en el Castillo de Chapultepec para celebrar el inicio del Mundial 2026.

      En respuesta a la solicitud 340018300044826 hecha por EL UNIVERSAL, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que por estas investigaciones que lleva a cabo la FGR reservó copia del pago por más de un millón 300 mil pesos que hizo la FIFA por el uso del inmueble histórico.

      El INAH justificó esta reserva al argumentar que dar a conocer copia del pago hecho por la FIFA "violentaría la secrecía" de las investigaciones y afectaría el debido proceso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec
      FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec

      FGR confirma investigación por cena FIFA en Castillo de Chapultepec

      SLP

      PULSO

      El INAH reservó copia del pago de más de un millón 300 mil pesos por el uso del Castillo durante la cena FIFA.

      PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo Appel
      PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo Appel

      PAN respalda frente de exgobernadores por caso Ruffo Appel

      SLP

      El Universal

      El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó apoyo a Ruffo Appel y llamó a respetar el Estado de derecho.

      Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac
      Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac

      Vinculan a proceso a dos presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac

      SLP

      EFE

      La Fiscalía capitalina informó que Iván N y Eduardo N enfrentarán juicio por narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos exclusivos.

      Artículo 19 exige protección para periodista cubano en México
      Artículo 19 exige protección para periodista cubano en México

      Artículo 19 exige protección para periodista cubano en México

      SLP

      El Universal

      La solicitud de asilo del periodista lleva siete meses en trámite, lo que agrava su riesgo.