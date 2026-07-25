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Detienen a Nelson Haase Mazzei, último condenado por Víctor Jara

El exoficial del Ejército chileno fue condenado a más de 25 años por su participación en crímenes tras el golpe de 1973.

Por EFE

Julio 25, 2026 08:44 p.m.
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Detienen a Nelson Haase Mazzei, último condenado por Víctor Jara
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      Santiago de Chile, 25 jul (EFE).- Las autoridades chilenas detuvieron este sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973.

      Detención y condena de Nelson Haase Mazzei

      Haase Mazzei fue condenado a un total de veinticinco años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, informó el Poder Judicial.

      Lugar y contexto de la captura

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      Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

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