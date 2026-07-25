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Juanes, Anuel AA y Bad Gyal abren La Velada del Año VI en Sevilla

La Velada del Año VI continúa con dos combates pendientes y gran expectativa.

Por El Universal

Julio 25, 2026 08:12 p.m.
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Juanes, Anuel AA y Bad Gyal abren La Velada del Año VI en Sevilla
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      Juanes, Anuel AA y Bad Gyal fueron los encargados de abrir los conciertos de La Velada del Año VI, el evento creado por el influencer Ibai Llanos que reúne combates de boxeo y presentaciones musicales en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

      Presentaciones musicales destacadas en La Velada del Año VI

      El primero en presentarse fue el colombiano Juanes, quien interpretó algunos de los mayores éxitos de su carrera. Con un chaleco negro de cuero, playera del mismo color y pantalones beige, incluyó en su repertorio "A Dios le pido", "Fotografía" y "La camisa negra".

      Más tarde llegó el turno de Anuel AA. El puertorriqueño regresó al escenario de La Velada después de una participación marcada por retrasos en una edición anterior. En esta ocasión interpretó "47", "Sola", "Amanece", "¿Qué nos pasó?", "Más rica que ayer" y "Adicto", sin contratiempos.

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      La tercera en subir al escenario fue Bad Gyal. La cantante española interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos "Chulo", el sencillo que se convirtió en su primer éxito internacional y la llevó a presentarse en festivales como el Flow Fest de la Ciudad de México.

      La cartelera musical concluyó con la participación de Yandel. El puertorriqueño interpretó "El teléfono", éxito de 2006 junto a Héctor "El Father" y Wisin, además de "Yandel 150", ambos adaptados a la propuesta sinfónica que ha presentado en sus conciertos.

      Resultados de los combates en La Velada del Año VI

      Además de las presentaciones musicales, el evento ha dejado varios resultados destacados sobre el ring. Hasta el momento se han disputado ocho de los diez combates programados.

      Estos son los ganadores hasta ahora:

      RoRo Bueno (España) venció a Samy Rivers (México).

      La Parce (Colombia) derrotó a Fabiana Sevillano (Colombia).

      Natalia MX (México) superó a Clersss (España).

      Edu Aguirre (España) venció a Gastón Edul (Argentina).

      Marta Díaz (España) derrotó a Tatiana Käer (España).

      Gero Arias (Argentina) superó a Viruzz (España).

      Angie Velasco (Argentina) venció a Alondrissa (Puerto Rico).

      Lit Killah (Argentina) derrotó a Kidd Keo (España).

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