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EL CAIRO (AP) — Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el sábado que han disparado misiles y drones contra Arabia Saudí en respuesta a ataques aéreos saudíes contra la estratégica ciudad de Hodeida, en el mar Rojo, en una escalada por rutas marítimas vitales en Oriente Medio al tiempo que Estados Unidos e Irán luchan por el control del estrecho de Ormuz.

Rebeldes hutíes atacan Arabia Saudí con misiles y drones

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes, dijo en una declaración pregrabada que el ataque tuvo como objetivo instalaciones en las ciudades del mar Rojo de Yanbu y Jizan que pertenecen a Aramco, la mayor compañía petrolera del mundo.

La Defensa Civil de Arabia Saudí señaló que las alertas sonaron varias veces a primera hora del sábado en ambas ciudades, pero el reino no hizo más comentarios.

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No se reportaron ataques durante la noche en Irán, en una aparente pausa tras casi dos semanas de noches consecutivas de ataques estadounidenses.

Escalada en mar Rojo amenaza transporte marítimo mundial

Los hutíes han dicho que cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb al transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí en represalia por el bloqueo del reino a Yemen y un reciente ataque al aeropuerto internacional en Saná, la capital yemení controlada por los rebeldes.

"Nada menos que poner fin a la agresión y levantar el bloqueo; de lo contrario, todo es ilusión y espejismo", dijo Mahdi al-Mashat, jefe del Consejo Político Supremo liderado por los hutíes que gobierna los territorios controlados por los rebeldes en Yemen, sobre lo que hará falta para que los hutíes no bloqueen Bab el-Mandeb.

Ese estrecho, en el extremo sur de la península arábiga, es un punto de estrangulamiento vital para el transporte marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Alrededor del 12% del comercio mundial, incluido un cuarto de su tráfico de contenedores, pasa por ese paso angosto.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, atacaron esta semana dos petroleros saudíes en el mar Rojo. En respuesta, Arabia Saudí atacó Hodeida, afirmó el sábado la coalición liderada por Riad que se opone a los rebeldes. Los ataques a última hora del viernes alcanzaron el puerto y la corporación estatal de telecomunicaciones, hiriendo a dos personas, dijo Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes.

La coalición liderada por Arabia Saudí resaltó que no atacó el puerto, pero que alcanzó "objetivos militares legítimos" en la provincia de Hodeida que "estaban vinculados a amenazas a buques comerciales en el mar Rojo".

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, pidió "diplomacia y diálogo" para resolver el conflicto de Yemen sin "confrontaciones militares" en una entrevista publicada el sábado por el periódico estatal llamado Iran.

Irán condena ataque ucraniano contra buque comercial

"Irán tuvo una noche tranquila", publicó en X Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud iraní. El Comando Central de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios. A diferencia de las 13 noches anteriores, no anunció nuevos ataques.

Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó lo que calificó como un ataque ucraniano el sábado contra un buque comercial iraní en el mar Caspio, diciendo que una persona murió y otra resultó herida y calificándolo como un acto de agresión.

En una declaración separada, Araghchi dijo que habló con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, al respecto y que Teherán exigió una respuesta. El representante diplomático de Ucrania en Irán fue convocado, reportaron medios estatales iraníes.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo antes en X que Ucrania "logró resultados muy sólidos con ataques de largo alcance en el mar Caspio —incluidos buques utilizados en envíos de carga militar que involucran a Irán".

Al tiempo que continúan los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu planea viajar a Estados Unidos la próxima semana y reunirse con el presidente Donald Trump en Washington el martes, anunció su oficina el viernes. Se reunieron por última vez en Washington en febrero, semanas antes que lanzaran la guerra.

Más de 7.000 personas han muerto, incluidas en Líbano

El frágil alto el fuego que detuvo las principales operaciones durante semanas pareció desmoronarse este mes. Estados Unidos acusó a Irán de atacar tres barcos en el estrecho de Ormuz y respondió alcanzando decenas de objetivos en Irán, que replicó disparando contra Estados árabes del golfo Pérsico aliados de Washington.

El ejército estadounidense ha renovado su bloqueo de los puertos de Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán ha aconsejado a los residentes de países vecinos mantenerse lejos de las bases con tropas de Estados Unidos.

Hasta ahora, la guerra ha cobrado la vida de más de 3.400 personas en Irán, según su Ministerio de Salud. Además, se reportó la muerte de 18 militares estadounidenses, 24 civiles en Israel y un número menor de civiles, incluidos trabajadores extranjeros y marineros, en países de toda la región.

En Líbano, más de 4.000 personas han muerto desde que los insurgentes del grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, dispararon contra Israel en apoyo de la República Islámica dos días después que comenzó la guerra e Israel respondió con ataques y fuerzas terrestres. También han muerto 38 soldados israelíes.