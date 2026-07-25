Demi Moore sorprende con cameo en videoclip de KATSEYE

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- La actriz Demi Moore se convirtió en una exigente asesora de imagen en el nuevo videoclip del grupo global KATSEYE, donde lanza una particular orden: "Muy bien, pongámonos salvajes".

Cameo de Demi Moore en videoclip Animal de KATSEYE

La aparición de la actriz, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, sorprendió a los seguidores del grupo, quienes celebraron su participación y la describieron como un "icono".

El cameo de Moore ocurre en los últimos minutos de "Animal". Sentada en un amplio vestidor, la actriz observa con desconcierto a las integrantes de la agrupación: Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae, mientras corren desesperadas intentando encontrar un atuendo que logre convencerla.

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Finalmente, Demi se levanta, acomoda su cabello y comienza a evaluar los looks con contundentes "no" hasta que decide intervenir para ayudarlas a transformar su estilo. La elegancia, seguridad y actitud de la actriz recuerdan por momentos a Miranda Priestly, el popular personaje de "El diablo viste a la moda."

Esta no es la primera vez que Moore participa en un proyecto musical, pues anteriormente apareció en los videoclips "Ugly", de Jon Bon Jovi, e "It's Not a Rumor", de Un-Known.

Detalles del videoclip Animal y próximos proyectos de KATSEYE

El videoclip de "Animal" fue dirigido por Cody Critcheloe, quien creó un universo surrealista en el que KATSEYE, grupo formado por la empresa surcoreana HYBE, juega con distintas versiones de sí mismas, transicionando incluso de femenino a masculino.

La producción también explora la relación entre quien observa y quien es observado.

"Animal" es una canción pop coescrita por Ed Sheeran que habla de la diferencia entre la imagen que una persona muestra al mundo y aquella que mantiene oculta. El tema cuenta con la producción de Omer Fedi y Blake Slatkin, quienes han trabajado con artistas como Justin Bieber.

Con un ritmo contagioso y una coreografía veloz, característica de la agrupación, el sencillo forma parte de WILD, el próximo álbum de KATSEYE y sucesor de BEAUTIFUL CHAOS, que llegará el 14 de agosto.

El lanzamiento estará acompañado por la gira THE WILDWORLD TOUR, que comenzará el 1 de septiembre y tendrá una fecha en la Ciudad de México.

Demi Moore y KATSEYE en redes sociales y baile

A través de sus redes sociales, KATSEYE compartió un clip en el que sus integrantes aparecen con los atuendos del videoclip junto a Demi Moore, quien se coloca al centro para intentar seguir uno de los pasos de baile.

La actriz mueve los brazos y los hombros al ritmo acelerado de la canción y, después de dominar la coreografía, abraza a cada una de las integrantes antes de despedirse.