Celebran solemnidad en honor a Nuestra Señora de la Soledad

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Este 15 de septiembre se celebra la solemnidad en honor a Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia del mismo nombre, una fiesta que coincide con el Grito de Independencia pero que, año con año, reúne a una gran cantidad de feligreses.

Desde las siete de la mañana de este día iniciaron las mañanitas en honor a la santa patrona, para posteriormente, después del mediodía, realizar la misa con la presencia del obispo Juan Manuel Mancilla y el párroco de Soledad, Gerardo Vaglienty Rivera.

Durante la eucaristía se recordó a la Virgen María como acompañante en los momentos de dificultad y tribulación, además de expresar agradecimiento por la protección que brinda a su pueblo.

"Muchas gracias, señora, por cuidar a tu pueblo, por caminar con nosotros y acompañarnos en nuestras tribulaciones. Concédenos la alegría de vivir y la gracia de alcanzar contigo la morada en el cielo", es parte de la oración dedicada a Nuestra Señora de la Soledad en esta celebración.

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La Virgen de la Soledad o La Dolorosa es una advocación de la Virgen María y, de acuerdo con la Iglesia católica, la celebración de Nuestra Señora de los Dolores el 15 de septiembre se realiza un día después de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. La fecha está dedicada a recordar los sufrimientos de María relacionados con la pasión y muerte de Jesús y a meditar sobre los llamados Siete Dolores de la Virgen.

De acuerdo con la tradición, entre las representaciones de esta advocación destaca su vestimenta en colores negro, azul oscuro o morado, asociados con el luto y el dolor.

La devoción a Nuestra Señora de los Dolores se remonta a siglos atrás y fue establecida oficialmente en el calendario litúrgico por el papa Pío VII en 1814. La celebración invita a los fieles a acompañar espiritualmente a María y reflexionar sobre los momentos de sufrimiento que enfrentó durante la vida de Jesús.

Por la tarde y la noche continúan los festejos patronales con una peregrinación de la imagen por las calles principales de la cabecera municipal y oración durante todo el día dentro de la iglesia, para continuar con la quema de pirotecnia acompañada de música de banda durante la noche.