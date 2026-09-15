Inicia operativo por fiestas patrias en la capital
Se activan dispositivos de videovigilancia y control de tránsito en puntos clave de la ciudad y La Pila
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que realizará un despliegue operativo con motivo de las Fiestas Patrias.
Señaló que para garantizar la seguridad y orden público, este 15 de septiembre, el despliegue contempla la participación de las direcciones operativas de Guardia Municipal, Policía Vial, Tecnologías y Protección Civil.
A partir de las 15:00 horas de hoy, se llevará a cabo la Muestra Gastronómica en la Alameda "Juan Sarabia", con instalación de puestos semifijos, por lo que se realizará restricción de estacionamiento de vehículos en las inmediaciones y se mantendrá la presencia de oficiales de Policía Vial para control de tránsito y seguridad vial.
En la fracción de Morales, se realizará la celebración a la Virgen de Dolores y el tradicional Grito, por lo que se desplegará vigilancia y presencia de oficiales desde las 16:00 horas hasta las primeras horas del 16 de septiembre.
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En la Delegación de La Pila, a las 21:00 horas también se realizará la ceremonia para conmemorar el inicio de la Independencia, por lo que se desplegará vigilancia y seguridad antes, durante y posterior al evento.
A través de la Dirección General de Guardia Municipal se mantendrá la presencia operativa en los cinco cuadrantes de la Capital.
La Dirección General de Policía Vial mantendrá activo el dispositivo Conducción Segura.
La dirección de Tecnologías mantendrá acciones de videovigilancia desde el C4 Municipal, en tanto Protección Civil Municipal instalará un puesto de mando en el Centro Histórico.
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