Demandan a Paulina Rubio por no pagar renta de su mansión en Miami

La cantante Paulina Rubio enfrenta una nueva polémica tras ser acusada de morosidad y daños a la propiedad en la mansión que habitó en Miami, Florida. De acuerdo con documentos presentados ante la Corte de Miami, la artista habría dejado de pagar dos meses de renta y ocasionado afectaciones en la vivienda, valorada en 17 millones de dólares.

La exTimbiriche, de 54 años, residió en la propiedad desde marzo de 2024 hasta abril de 2025. El arrendador presentó una querella judicial en la que reclama a la cantante más de 100 mil dólares, suma que incluye 70 mil dólares por renta pendiente —al tener un alquiler mensual de 35 mil dólares— y el resto por daños estructurales en la residencia.

"Paulina no pagó al propietario dos meses de alquiler adecuado, según los términos del arrendamiento", se informó en el programa vespertino de Telecinco.

Te puede interesar: Investigación por corrupción en Dirección de Protección Civil

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El propietario también aseguró que Rubio entregó el inmueble en malas condiciones, por lo que los desperfectos fueron documentados y presentados ante el tribunal. Hasta el momento, la intérprete de "Ni una sola palabra" no ha emitido declaración pública sobre el proceso legal.