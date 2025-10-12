logo pulso
CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Camerino

ADIÓS A LA ETERNA ‘ANNIE HALL‘

LA ACTRIZ, GUIONISTA, PRODUCTORA Y FOTÓGRAFA FALLECIÓ A LOS 79 AÑOS

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
ADIÓS A LA ETERNA ‘ANNIE HALL‘

La actriz, guionista, productora y fotógrafa estadounidense, Diane Keaton, fallecida hoy a los 79 años, una de las estrellas más queridas de Hollywood, con un estilo y clase inconfundibles, será recordada por muchas obras pero sobre todo por ser la eterna ‘Annie Hall’, papel que le valió su único Oscar.

La actriz fetiche de Woody Allen, con quien rodó varias de sus grandes obras, nació en Los Ángeles, California (EEUU) el 5 de enero de 1946.

La primera vez que se subió a un escenario fue para participar en los coros del musical ‘Hair’, obra en la que en 1968 debutó como actriz secundaria, y en la que poco después obtuvo el papel protagonista.

Este éxito teatral la llevó a que la musa encontrase a su artista, y comenzara su trayectoria con Woody Allen, y, junto a él, representó la versión teatral de ‘Sueños de un seductor’ (1969).

Su debut en la gran pantalla fue solo un año después con la película ‘Loverstang other stangers’, en 1970, el comienzo de su época dorada.

Por un lado, se consolidó en el drama de culto al participar en la saga de Francis Ford Coppola ‘El Padrino’ (1972) y ‘El Padrino II’ (1974). Por otro, profundizó en su relación profesional con Woody Allen, trabajando en filmes como ‘El dormilón’ (1973) y ‘La última noche de Boris Grushenko’ (1975).

En 1977, llegaría hasta la cima con ‘Annie Hall’. Su interpretación de la neurótica e ingeniosa Annie le valió el Oscar a la mejor actriz, consagrándola como un icono cultural.

Continuó a las órdenes de Allen en ‘Interiores’ (1978), por la que ganó el Fotogramas de Plata en España, y en ‘Manhattan’ (1979). 

productora y fotógrafa

Keaton comenzó a explorar su faceta detrás de las cámaras, debutando como directora con el corto ‘What does Dorrie want?’ (1982) y el documental ‘Heaven’ (1984-1985).

Su capacidad para conquistar la taquilla y la crítica en la madurez se ratificó en 2004 con la comedia romántica ‘Cuando menos te lo esperas’, coprotagonizada con Jack Nicholson, que le valió el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia y su cuarta y última candidatura al Oscar.

En 2024 participó en el documental sobre Steve Martin y estrenó las películas ‘Summer Camp’ y ‘Arthur’s Whisky’.

A lo largo de su brillante trayectoria, Keaton fue reconocida con numerosos galardones, incluyendo un BAFTA, dos David di Donatello (uno de ellos honorífico) y dos Globos de Oro. En 2017, el AFI (American Film Institute) le concedió el premio por toda su carrera, consolidando su legado.

Conoce la historia detrás de Imagine, la emblemática canción de John Lennon que sigue resonando como un himno por la paz.

La película 'Las locuras' de Rodrigo García se estrena en el FICM para reflexionar sobre la salud mental en la sociedad actual