Inauguran el 53 Festival Internacional Cervantino

Durante la inauguración del 53 Festival Internacional Cervantino, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, comenzó su discurso enviando un mensaje de apoyo a Veracruz.”Quiero enviar por principio un saludo afectuoso a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Toda nuestra solidaridad con Veracruz y todos los estados afectados”, expresó la funcionaria en referencia a los daños ocasionados por el desbordamiento de ríos e inundaciones en la entidad.

Pidió un aplauso para quienes han hecho posible que durante 17 días se presente un amplio programa de arte escénicas nacionales (Veracruz) e internacionales (Reino Unido). “Quiero saludar por supuesto y con mucha emoción nuevamente a Petrona de la Cruz, un aplauso”.

También mencionó a los galardonados este año con la Presea Cervantina 2025: el periodista Huemanzin Rodríguez, reconocido póstumamente (“fue fundamental y generoso” en los primeros años de trabajo de Curiel), y la dramaturga en lengua tsotsil Petrona de la Cruz; así como a Aurora Cárdenas, a quien se le entregó la Presea Eugenio Trueba Olivares, y Alfonso Ochoa, que se le dio el reconocimiento al Periodista Destacado.

“En sus 53 años de historia, este maravilloso festival se ha consolidado como uno de los más importantes del mundo. Es un festival que está reconocido no sólo por su calidad y su programación, sino por la capacidad de reinventarse y porque coloca a las culturas de México en un punto central de esta programación”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí