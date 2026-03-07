¿Dónde podrás ver los Premios Oscar 2026?

Faltan sólo unos días para saber quiénes son los ganadores del premio Oscar y seguramente no has podido ver todos los títulos por falta de tiempo, excesivo trabajo o porque la familia es prioridad y no han cuadrado tus fechas para una escapadita al cine.

Pero no te preocupes, porque ya la mayoría de los títulos que tienen por lo menos una nominación al galardón de la Academia se encuentran en plataformas. Y aquí te decimos dónde ver cada una de ellas para que no salgas de casa si quieres o puedes.

"Alabama: presos del sistema" ("The Alabama solution"): Nominado a Mejor Documental. Filmado con teléfonos de contrabando, este documental de HBO da una mirada a uno de los sistemas penitenciarios más peligrosos de los EU.

"Jurassic world: renace" ("Jurassic world: rebirth"): Nominada en la categoría de Efectos Visuales. Scarlett Johansson se mete en la piel de una aventurera que acepta la misión de conseguir sangre de los dinosaurios más grandes y quizá peligrosos existentes.

"La hora de la desaparición" ("Weapons"): A cierta hora de la madrugada, todos los niños de un pueblo se levantan y salen de su casa para no volver jamás. Amy Madigan da la cara por la película con su nominación en Coactuación Femenina.

"Pecadores" ("Sinners"): Nominada a Mejor Película. Un fenómeno de taquilla por mostrar el vampirismo desde una óptica distinta a la tradicional, primero por estar ubicado en pueblo, después por realizarse gran parte de la historia en el interior de una cantina y, al último, por un final que nadie espera.

"Una batalla tras otra" ("One battle after another"): La nueva cinta de Leonardo DiCaprio, que cuenta la historia de un ex revolucionario que debe regresar a la actividad para acabar con viejos enemigos. Es la gran favorita para llevarse el premio en Película y Dirección.

"Frankenstein": ¿Hay algo más que decir de esta película, de la cual se ha escrito, hablado y visto mucho desde su estreno en Venecia? Sólo desearle suerte al tapatío Guillermo del Toro quien está nominado en Guion Adaptado y en Película, esta última en su calidad de productor.

"Las guerreras K-Pop" (KPop Demon Hunters). El fenómeno de Netflix 2025. La cinta, en la que participó el animador mexicano Cruz Contreras, aborda la vida de un grupo femenino de K-Pop que aniquila a demonios. La favorita para alzarse en la categoría de Animación.

"La vecina perfecta" ("The perfect neighbor"): Nominado en Mejor Documental. Un pequeño desacuerdo entre vecinos de Florida toma un giro letal, con imágenes de cámaras corporales de la policía y entrevistas que investigan las secuelas de las controvertidas leyes estatales de defensa propia.

"Sueño de trenes": Nominada a Mejor Película. Una historia ubicada en los inicios del siglo pasado y que sigue a un leñador que ha perdido a su familia y debe tratar de adaptarse a su entorno.

MUBI ofrece "Fue sólo un accidente" ("Yek tasadof-e sadeh"), nominada en Película Internacional, y "La hermanastra fea" ("Den stygge stesøsteren"), con nominación en Maquillaje.

Apple TV presenta "Abrazame en la luz" ("Come see me in the good light"), nominada a Mejor Documental, y "F 1: la película" ("F!: the movie"), opta a Mejor Película.

Prime Video incluye "Bugonia" con Emma Stone, disponible sólo en renta y venta, y "La máquina" ("The smashing machine"), nominada a Maquillaje.

FILMELIER+ ofrece "La voz de Hind Rajab" ("Sawt hind Rajab"), nominada a Película Internacional, y "Un don nadie contra Putin" ("Mr. Nobody against Putin"), Mejor Documental.

Disney+ tiene "Elio", cinta de Pixar, y "Zootopia 2".

Aún en cines se encuentran títulos como "Amelie y los secretos de la lluvia", "Avatar fuego y cenizas", "El agente secreto", "Marty supremo", "Hamnet", "Si pudiera, te patearía" y "Sirat".