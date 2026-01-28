El actor Alejandro Tommasi revela el motivo del retiro de Adela Noriega

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Han pasado 18 años de la última aparición de Adela Noriega en una telenovela, fue en "Fuego en la sangre", donde interpretó a Sofía, quien se enamoraba del panadero Juan Reyes, interpretado por Eduardo Yáñez; desde entonces, el paradero de la actriz ha sido todo un misterio.

Alrededor de su ausencia se han especulado varias cosas, desde que se encuentra "escondida", hasta que estaría enferma; lo cierto es que allegados a la actriz, actualmente de 56 años, se habría retirado por decisión propia y para seguir con su vida lejos de los reflectores.

Sin embargo, en una reciente entrevista, el actor Alejandro Tommasi, quien forma parte del elenco de la novela "Doménica Montero", habló sobre Adela Noriega y del motivo por el que realmente se alejó de la farándula.

Tomassi, quien actuó con Adela en el melodrama "El manantial", en 2001, elogió el profesionalismo de la actriz, y de la discreción con la que siempre manejó su vida privada.

"Era una actriz de telenovela por excelencia, como Angelique (Boyer); siempre fue muy preservada, muy amable siempre, muy profesional, tenía un don muy especial; la quería mucho la cámara, era una actriz de televisión; fue una actriz específicamente de televisión", contó.

Tomassi dijo que aunque algunos no saben los verdaderos motivos, otros sí, y mencionó que se retiró por sus hijos, además de que prefirió no dar el paso para protagonizar papeles de señoras, sino que se quedó con la imagen de protagonista juvenil.

"De repente se ausenta, por razones que desconocemos, o que algunos sabemos, por sus hijos y todo esto se tuvo que ir, en fin, pero pienso que está tranquila, pienso que es una mujer que hizo lo que quería que hacer, no quiso dar ese paso de ser una señora, siempre se quedó con la imagen juvenil y es muy válido", sentenció en entrevista con el canal de YouTube RogerMx Espectáculos.

Se dijo agradecido por haber trabajado con ella y hacerle la vida imposible en la historia de hace 25 años protagonizada también por Mauricio Islas; Daniela Romo; Karyme Lozano y Manuel Ojeda.

Hasta donde se sabía, Adela Noriega no tenía hijos y que vive en Miami, pero las declaraciones de Alejandro Tommasi desataron de nuevo las dudas sobre ¿qué ha pasado con la protagonista de telenovelas Adela Noriega?