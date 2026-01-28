Carlos Trejo, conocido como "El Cazafantasmas", volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de denunciar un presunto acto de discriminación en un hotel de Monterrey.

El escritor y polémico personaje aseguró que el incidente ocurrió cuando intentó desayunar en el restaurante del Hotel Safi, donde, según su versión, le fue negado el acceso por la ropa que vestía.

- Carlos Trejo acusa discriminación en hotel de Monterrey

A través de un video difundido en sus redes sociales, Trejo relató que el conflicto comenzó al intentar ingresar al área de desayunos usando una playera con la ilustración de la portada de su libro más famoso. De acuerdo con el autor, el personal del hotel consideró que su vestimenta podía resultar ofensiva para otros huéspedes.

Molesto por la situación, Trejo encaró al staff del lugar y calificó el hecho como un acto de discriminación, subrayando que este tipo de conductas solo generan división.

"No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que no puedo hacerlo porque puedo ofender a las personas. Como mexicanos estamos para unirnos, no para ofendernos", expresó.

Ante ello, el escritor señaló que el incidente tendría repercusión mediática, ya que tenía programadas entrevistas, donde dijo, que no recomendaría el Hotel.

"Hoy tengo una rueda nacional y en veinte minutos tengo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, me va a dar mucho gusto no recomendar su hotel. Me voy al hotel de enfrente", declaró.

Sin embargo, la molestia escaló aún más cuando lanzó un mensaje directo contra el personal involucrado, utilizando un lenguaje agresivo que generó reacciones divididas en redes sociales.

- Trejo amplía su versión y acusa trato físico del personal

Horas después, ya instalado en un hotel cercano, éste publicó un segundo video en su cuenta de Instagram donde detalló que el argumento del personal fue que "no estaba debidamente vestido".

"Llegué a desayunar como siempre me visto y me pusieron la mano en el pecho para decirme que no podía pasar", aseguró.

La polémica no terminó ahí, pues también arremetió contra Alfredo Adame, a quien acusó de burlarse de la situación.

"El hocico de morsa, burlándose de que me habían discriminado. Imagínense, pinch* loco, feliz de que discriminan a un mexicano (...)ay Alfredo, no entiendo por qué tu mamá no te tragó y te cagó en el baño, cabr*n. Tu placenta yo creo fue el escusado y ya viniste a cagarla por todos lados", finalizó.

- Hotel Safi vuelve a ser tendencia por acusaciones de discriminación

Este caso reavivó viejas polémicas, ya que no es la primera vez que el Hotel Safi es señalado por presunta discriminación. En 2024, una mujer con discapacidad visual denunció que se le negó el acceso al establecimiento junto a su perro guía, bajo el argumento de que "no se permitían mascotas".

La mujer, identificada como Sary, explicó en su momento que presentó la documentación que acreditaba a su perro Odín como animal de asistencia e incluso citó el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad, sin obtener una respuesta favorable.