El Gran Silencio señala dificultades en sus shows por el ICE

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Mientras se prepara para celebrar 30 años de carrera, El Gran Silencio se dio tiempo para reflexionar sobre el actual clima migratorio que se vive en Estados Unidos, el cual, aseguran, los ha afectado directamente.

La banda, que ha sido un estandarte para la comunidad chicana, confesó que la constante presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha complicado su trabajo en los escenarios estadounidenses y su relación con el público migrante.

"Lo hemos sufrido constantemente cuando vamos; es como llegar a un tope de la degeneración político-social que se vive en Estados Unidos", explicó Tony Hernández, vocalista de la banda, en conferencia de prensa.

Tony aseguró que, aunque la intervención del ICE parece reciente, ellos ya lo veían venir y siempre lo han considerado al planear shows y gestionar visas, pero el panorama actual lo ha hecho mucho más difícil.

"Sabíamos que esto venía y teníamos contemplado que íbamos a batallar con las visas y los shows serían más arriesgados. Ahorita es muy difícil hacer conciertos porque aparece gente del ICE y, aunque muchos estén en regla, siempre es una forma de estar molestando", agregó.

Aunque El Gran Silencio reconoció que no usan el estandarte latino como estrategia comercial; si dejó claro que, desde siempre, han dado un mensaje de resistencia y resiliencia a través de su música.

"Es difícil ver que nuestros paisanos estén pasando por situaciones tan complicadas. Somos un grupo que siempre ha estado al pendiente de los temas sociales y con nuestras canciones buscamos resistir", comentó.

De cara al futuro, Hernández compartió que la banda se encuentra grabando tres discos de manera simultánea, uno de los cuales incluye un tema sobre migración.

"Estamos grabando una canción que se llama "Siempre resistiendo bajo el sol", y que habla de tener conciencia, de ser analíticos y de saber cómo aplicar el criterio para distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira", finalizó.

Por ahora, la agrupación está enfocada en el próximo concierto que ofrecerán el próximo 21 de febrero en el Pepsi Center, con el que se reencontrarán con sus fans capitalinos.