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EL HIJO DE SUPERMAN QUE LLEGARÁ A SERIE ANIMADA

Por El Universal

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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EL HIJO DE SUPERMAN QUE LLEGARÁ A SERIE ANIMADA
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      La tercera temporada de "Mis aventuras con Superman" sigue ampliando el universo del Hombre de Acero. Después de tres episodios, la serie prepara la llegada de Jon Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane, quien aparecerá por primera vez en el cuarto capítulo de la temporada, uno de los momentos más esperados por los seguidores de los cómics de DC.

      Su debut no es menor. Jon Kent es uno de los personajes más importantes que ha creado DC en los últimos años. Lo que comenzó como la historia del hijo de Superman terminó convirtiéndolo en el heredero del escudo con la "S", protagonista de sus propias aventuras y en una figura que ha marcado una nueva etapa para la editorial.

      Con la tercera temporada actualmente en emisión, la serie ha comenzado a adaptar elementos de "El reinado de los Supermanes", una de las sagas más populares del Hombre de Acero, por lo que la llegada de Jon abre la puerta a nuevas historias para la producción disponible en HBO Max.

      Jon Kent apareció por primera vez en los cómics en 2015, creado por el escritor Peter Tomasi y el dibujante Patrick Gleason. Es el hijo biológico de Superman y Lois Lane, por lo que heredó las habilidades kryptonianas de su padre, como la superfuerza, el vuelo, la visión de calor y la súper velocidad.

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