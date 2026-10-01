Alejandro Sanz posa por primera vez con sus cuatro hijos y su novia

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Sanz vivió una noche muy especial este miércoles durante la presentación de "El Alma al Aire", el musical inspirado en sus canciones más conocidas que llegó al Teatro Coliseum de Madrid, el cantante no solo celebró el estreno de este proyecto, que ha descrito como un sueño cumplido, también protagonizó un momento poco habitual al posar por primera vez en un photocall junto a sus cuatro hijos y su novia, Stephanie Cayo.

Estreno musical El Alma al Aire en Madrid

El intérprete de "Corazón partío" dejó de lado por un momento su habitual discreción sobre su vida privada y apareció acompañado por Manuela, de 25 años, fruto de su matrimonio con Jaydy Michel; Alexander, de 23, hijo de su relación con Valeria Rivera; y Dylan, de 15, y Alma, de 12, nacidos durante su relación con Raquel Perera.

Relación familiar y apoyo en el estreno

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Raquel Perera, la expareja de Sanz también acudió a la presentación y coincidió con el cantante, demostrando la buena relación que mantienen después de su separación; el encuentro familiar convirtió el estreno del musical en una de las noches más significativas para el artista.

Junto a Alejandro Sanz también estuvo Stephanie Cayo, su actual pareja, la actriz peruana y el cantante hicieron pública su relación a principios de 2026 y desde entonces han compartido distintos momentos juntos, tanto en redes sociales como en apariciones públicas.

La pareja tiene una diferencia de edad de aproximadamente 20 años: Sanz tiene 57 años y Cayo, 38. En los últimos meses, ambos han dado muestras de la solidez de su relación, incluso durante vacaciones en Ibiza y Mallorca, donde también estuvieron acompañados por los hijos del cantante.

Para la presentación del musical, Stephanie Cayo eligió un vestido vaporoso con estampado floral, mientras que Manuela llamó la atención con un diseño ajustado en rosa pastel, ambas acompañaron a Alejandro en una noche en la que el artista quiso tener cerca a las personas más importantes de su vida.

El cantante también explicó por qué es especialmente significativo que "El Alma al Aire" se presente en el Teatro Coliseum, un lugar que forma parte de sus recuerdos familiares.

Alejandro Sanz también habló sobre su faceta más personal y aseguró sentirse feliz de que quienes lo conocen lo definan como un "tío cercano y humilde", una descripción que, según bromeó, prefiere porque "lo otro es muy incómodo de todos modos".

Durante la presentación, el cantante también recordó su reciente colaboración con Shakira durante sus conciertos en Madrid, donde encendieron los ánimos al cantar y bailar juntos "La tortura", tema de 2005.

Sanz acudió además con un brazalete con los colores de la bandera de Ceuta, como muestra de apoyo a los habitantes de la región, explicó que quiso llevarlo porque "lo están pasando mal allí y siempre hay que acordarse de la gente que no... Que en ese momento... Yo creo que para ellos es muy importante que les sigamos recordando y no les dejemos en el olvido".